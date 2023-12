Eurospin, sapete la provenienza della carne: la risposta vi lascerà senza parole

Eurospin è il più grande discount italiano. Con 1.200 punti vendita e oltre 30 anni di presenza sul mercato, si è assicurato un posto nel cuore degli italiani.

Sapete da dove arriva la carne venduta all’Eurospin? Una domanda che forse qualcuno di voi si sarà posto e che ha una risposta inaspettata.

Eurospin, una storia lunga 30 anni

Sempre più italiani scelgono di fare la spesa nei discount. Il risparmio rispetto ai supermercati è evidente e oggi anche i discount offrono prodotti di buona qualità. Eurospin è il più grande discount italiano. Attualmente conta 1.200 punti vendita su tutto il territorio nazionale, e oltre 20mila dipendenti. Una storia lunga 30 anni, quella di Eurospin, nato nel 1993 dall’inventiva di 4 imprenditori italiani. Come spiega la stessa azienda, la sfida di Eurospin è riassunta nel nome stesso dell’insegna: “SP” che sta per spesa e “IN” che sta per intelligente. La spesa intelligente è la capacità di assicurare prodotti di qualità alla massima convenienza tutti i giorni.

Insomma, l’obiettivo dell’azienda è quello di offrire al consumatore prodotti di buona qualità a un prezzo conveniente. Una scelta che sempre più italiani fanno, visti anche i tempi particolarmente difficili per molte famiglie. Anche se, fare la spesa nei discount, non è sempre una scelta delle persone meno abbienti, ma una decisione che sempre più persone fanno.

La provenienza della carne Eurospin

Uno degli alimenti che gli italiani consumano con maggiore frequenza è certamente la carne. Anche Eurospin propone la carne nei suoi punti vendita. Vi siete mai chiesti quale sia la provenienza della carne venduta all’Eurospin? Come la stessa azienda fa sapere, la carne venduta all’Eurospin è prodotta da allevamenti italiani. A riprova di ciò possiamo menzionare la carne in gelatina della marca Il buon Pascolo è prodotta da Montana, noto marchio italiano. La Mortadella in vaschetta La Bottega del Gusto è prodotta da Fiorucci, azienda altrettanto famosa. I Würstel Tobias sono prodotti da Amadori, che non ha certamente bisogno di presentazioni.

Insomma, possiamo stare tranquilli e continuare a fare la spesa nei discount, per assicurarci ottimi prodotti a prezzi più che abbordabili, senza tralasciare la qualità, che soprattutto a tavola non deve mai mancare. Non dimentichiamo che – come qualcuno ha detto – noi siamo quello che mangiamo, e nutrirci di prodotti di qualità medio-alta è certamente un beneficio importante per il nostro corpo e la nostra salute.