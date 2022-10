Dopo le notti della Champions League, che hanno regalato, tra le altre cose, al Napoli la qualificazione al turno successive con due giornate di anticipo, oggi scenderanno in campo Roma, Lazio e Fiorentina in Europa e Conference League, tutte con l’obiettivo di guadagnare tre punti fondamentali.

I primi a scendere in campo, alle 18:45, saranno i giallorossi di José Mourinho, che sono attesi a Siviglia dai primi della classe del Betis, con cui hanno perso la scorsa settimana allo stadio Olimpico. Nell’impianto di Roma, alle 21, giocheranno, invece, gli uomini di Maurizio Sarri contro lo Sturm Graz. Alle 18:45, a Firenze, i Viola di Vincenzo Italiano sono chiamati a rispondere alla batosta in casa contro i biancocelesti in campionato contro l’Hearts, battuto con un rotondo 0-3 giovedì scorso in Scozia. Dove si possono vedere le partite in tv e diretta streaming?

Europa e Conference League, la Roma contro il Betis vuole la rivincita. La Lazio con lo Sturm Graz per l’allungo

Se in campionato le cose vanno, in Europa League la Roma può fare decisamente meglio. Oggi, alle 18:45, in casa del Betis Siviglia potrebbe essere l’occasione giusta per rialzarsi da un avvio non entusiasmante ed evitare di retrocedere in Conference, che pure rievoca dolcissimi ricordi alla squadra di José Mourinho – vi dice niente la finale di Tirana contro il Feyenoord?

Davanti a sé, i giallorossi si troveranno una squadra che, ahiloro, li ha battuti per 1-2 all’Olimpico la settimana scorsa, e che vorrà qualificarsi come prima per arrivare direttamente agli ottavi di finale (e quindi senza passare per le forche caudine dei sedicesimi, in cui si scontreranno con le retrocesse della Champions League). In più, dovranno fare a meno anche di Paulo Dybala, che contro il Lecce in Serie A, ha subito l’ennesimo infortunio muscolare importante degli ultimi anni, che purtroppo non lascia dormire sonni tranquilli a Mourinho . Insomma, servirà la migliore Roma per riuscire nell’obiettivo di portare a casa tre punti che sarebbero pesantissimi.

Quanto alla Lazio, nel girone F la situazione non è praticamente cambiata rispetto alla settimana scorsa. Con i pareggi, infatti, sia dei biancocelesti con lo Sturm Graz, sia degli olandesi contro il Midtjylland, tutte le squadre si trovano a quattro punti, ed è per questo che gli uomini di Maurizio Sarri dovranno comportarsi come fatto vedere in campionato per fare un balzo in avanti prima di un altro tour de force.

I biancocelesti, però, avranno un fattore in più dalla loro parte: il dodicesimo uomo in campo, quei tifosi che stanno spingendo la squadra nei suoi successi stagionali e potrebbe essere un elemento decisivo anche in Europa. Già nell’ultimo match contro lo Sturm Graz, la squadra della Capitale ha sfiorato un successo che sarebbe stato essenziale per scalzare le avversarie nel girone. Stasera una vittoria permetterebbe di andare a +3 dagli austriaci, con un occhio anche all’Olanda.

Per farlo, Sarri dovrà ricorrere a un po’ di turnover senza comunque stravolgere gli equilibri di squadra. In difesa si rivedrà Gila, mentre a centrocampo potrebbe riposare Sergej Milinkovic-Savic in luogo di Toma Basic. E partirà dal primo minuto anche Luis Alberto. La linea d’attacco, invece, dovrebbe essere confermata in toto, con Mattia Zaccagni, Ciro Immobile e Felipe Anderson.

I pericoli comunque ci sono, perché lo Sturm Graz è squadra arcigna e solida a centrocampo, tanto da bloccare sullo 0-0 una squadra prolifica come quella di Sarri. L’appuntamento è alle 21.00 all’Olimpico, anche per affrontare con maggiore serenità le ultime due sfide del girone e l’obiettivo qualificazione.

E poi c’è la Fiorentina. Il momento della squadra di Vincenzo Italiano non è assolutamente dei migliori. La Viola è stata battuta nettamente con il risultato di 0-4 dalla Lazio, tra le mura amiche, in Serie A. In Europa, pochi giorni prima, è arrivata un’affermazione importante contro l’Hearts che lascia ben sperare per il passaggio del turno di Conference League.

Contro gli scozzesi questa sera l’opportunità è importante per creare il vuoto in classifica e salire a sette punti, sperando in buone notizie dalla Turchia, dove il Basaksehir affronterà l’RFS per blindare il passaggio del turno. I tifosi si aspettano una risposta importante sotto il profilo realizzativo, dove Luka Jovic va ancora a corrente alternata, e anche sulla tenuta difensiva, con troppi spazi concessi agli avversari in fase di ripartenza, alle spalle della retroguardia a quattro.

Insomma, a metà ottobre le attenuanti sono ormai al lumicino e un altro errore in Europa comprometterebbe inevitabilmente una stagione che era partita con ben altri auspici e che si sta rivelando maledettamente complicata per i toscani.

Europa e Conference League, dove vedere le partite in tv e diretta streaming

La Lazio di Sarri sarà possibile vederla in chiaro su TV8 oltre, ovviamente alle piattaforme Sky e DAZN, che trasmettono puntualmente le gare di Europa e Conference League e dove si potrà assistere anche alle sfide di Roma e Fiorentina, oltre ai biancocelesti. I canali di riferimento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e quelli di Sky Calcio, mentre per DAZN si dovrà disporre dell’app, di smart tv compatibili o di dispositivi Tim Vision, Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Sempre in streaming, si potrà assistere agli eventi sulle piattaforme di Sky Go e NOW Tv.