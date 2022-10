Bucato ruvido e irrigidito, è questo il segreto per ammorbidirlo: lo fanno in hotel

By

Ecco come fare per ottenere sempre un bucato morbido e soave, dimenticando il bucato ruvido e rigido, lo fanno in tutti gli hotel.

I capi possono non uscire dalla lavatrice come ci aspettavamo. A volte le macchie non sono state del tutto eliminate e altre volte ancora emanano cattivo odore.

Oggi ci focalizziamo sulla rigidezza e sulla durezza del bucato, offrendovi una soluzione unica.

Continuate a leggere per scoprire qual è la soluzione definitiva per dire addio al bucato ruvido e irrigidito, siamo sicuri che non conoscevi questa soluzione.

Un ingrediente miracoloso per i tuoi vestiti

Ci sono tantissimi per trucchi lavare i panni, dalle miscele di sapone all’aceto come ammorbidente.

Sembra strano, ma c’è una nuova tendenza che promette di ottenere vestiti più morbidi e senza macchie tramite il lavaggio con un ingrediente in particolare.

La stragrande maggioranza di noi ha quest’ingrediente in casa, perché non può mancare per il caffè, il tè o alcune preparazioni dolci.

Inoltre, ovviamente, come afferma il Ministero della Salute, dovrebbe essere consumato con moderazione per evitare effetti negativi sulla salute.

Tuttavia, per la sua funzione dolcificante o per il suo uso saltuario nelle maschere esfolianti, rimane spesso nel suo contenitore.

Questo ingrediente è un ottimo alleato per rimuovere alcune macchie sui vestiti, ad esempio le macchie di erba. Il suo effetto primario, però, è quello di rendere i capi più morbidi.

Come evitare il bucato ruvido

Avete capito di quale ingrediente, posseduto da tutti, si parla? Naturalmente dello zucchero!

Basta fare una pasta di zucchero con acqua tiepida, applicarla sulla macchia e lasciarla in posa per un’ora prima del lavaggio.

Ma c’è di più, perché puoi anche metterla in lavatrice ad ogni carico di bucato.

Ecco tutto quello che ti serve:

1 cucchiaino di zucchero

q.b. di sapone in polvere

q.b d’ammorbidente e d’aceto bianco

Ora devi mescolare la quantità di sapone nella polvere che usi per ogni carico di bucato con lo zucchero e aggiungere in lavatrice anche l’ammorbidente.

Continuerò con il normale ciclo di lavaggio, sciacquo e centrifuga. Durante il lavaggio, lo zucchero provvederà alla cura dei tuoi indumenti, rendendoli meno ruvidi e irrigiditi.

Lo zucchero potrebbe aiutare aiutare anche a ravvivare il colore dei vestiti sbiaditi. Naturalmente non sostituisce l’uso di detersivi o ammorbidenti, è semplicemente un ingrediente per potenziarne gli effetti.

Assieme allo zucchero, funziona molto bene anche il bicarbonato di sodio, che puoi usare per ottenere praticamente gli stessi effetti.

Sebbene non ci siano prove scientifiche sull’uso dello zucchero per i lavare i vestiti, la maggior parte dei consumatori ha notato che li rende più morbidi e soavi.

La quantità che dovreste aggiungere è minima e i suoi benefici potrebbero essere maggiori. Ovviamente ricordati di risciacquare molto bene i tuoi vestiti e di stenderli subito in un luogo areato e luminoso.

E voi cosa ne pensate? Userete questo rimedio davvero efficace per far sì che il bucato non risulti più ruvido e irrigidito? Fateci sapere se questo rimedio con voi funziona.