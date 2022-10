Lesione al retto femorale per Dybala, mondiale a rischio

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Paulo Dybala non hanno dato riscontri positivi, l’argentino termina qui il suo 2022 in maglia giallorossa con il Mondiale in Qatar che al momento rimane in forte rischio.



Domenica sera la Roma ha superato il Lecce ma ha perso il suo uomo forse più decisivo al momento, Paulo Dybala si è fermato subito dopo aver trasformato il rigore della vittoria allarmando tutto il pubblico di fede giallorossa.

Fin da subito le sensazioni non erano positive e gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’argentino hanno confermato ciò che lo stesso Mourinho aveva preannunciato.

La “Joya” ha riportato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, infortunio abbastanza serio che prevede tempi di recupero che vanno dalle 4 alle 8 settimane, il numero 21 tornerà in campo con la Roma soltanto nel 2023 e proverà a recuperare in vista dell’inizio del Mondiale in Qatar.

L’ex numero 10 della Juventus ha già iniziato il percorso di recupero con l’obiettivo di convincere il commissario tecnico Scaloni a portarlo in Qatar considerando il fatto che tra circa 5 settimane l’Albiceleste farà il suo esordio al Mondiale.





Dybala si ferma, ora il Mondiale è in forte rischio

Ancora una volta la carriera di Paulo Dybala viene condizionata da un brutto infortunio, il talento argentino si ritrova ancora una volta a fare i conti con la sfortuna che continua a perseguitarlo.

L’impatto in maglia giallorossa è stato di altissimo livello, l’ex attaccante della Juventus sta letteralmente trascinando la Roma in questo avvio di stagione, ora Mourinho dovrà essere bravo a gestire la sua assenza già a partire dalla sfida di domani contro il Betis Siviglia.



Dybala salterà ben 9 partite con la Roma prima della sosta per il mondiale, l‘argentino non ci sarà nell’attesissimo derby capitolino in programma il prossimo 6 novembre.

Brutta tegola non soltanto per i capitolini ma anche per Scaloni che in pochi giorni ha perso sia il numero 21 che Angel Di Maria per due infortuni molto simili.

Già con la maglia della Juventus l’argentino per ben due volte aveva fatto in conti con questo infortunio rientrando in campo dopo circa sei settimane, dato che fa ben sperare per la nazionale in vista dell’appuntamento con il campionato mondiale.