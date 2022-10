Francesco Totti, un romanticone: il preziosissimo regalo a Noemi Bocchi

Francesco Totti, che romanticone il Pupone! Avete visto il regalo costosissimo fatto a Noemi Bocchi? Rimarrete a bocca aperta. Dopo così poco tempo, fa già sul serio con lei.

Il Pupone come non l’avete mai visto. Francesco Totti sorprende tutti. Il regalo per Noemi Bocchi è davvero preziosissimo. Ecco cosa ha ricevuto in dono dal calciatore la ex signora Caucci.

Francesco Totti rivela la sua natura romantica

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono fidanzati ufficialmente e il gesto che ha fatto poi lui, non lascia più nessun dubbio. Tra pochissime ore si terrà la prima udienza che vedrà scontrarsi in tribunale Ilary Blasi e il Pupone.

I due, che sono ormai separati da luglio, finora hanno convissuto nella stessa casa, nella norme villa all’EUR che rimarrà, a quanto pare, della famosa conduttrice Mediaset. Mentre Francesco Totti si dice che abbia preso già una casa in affitto dove trasferirsi con la sua nuova fidanzata, la Lady Totti nazionale, come è stata ridefinita la Bocchi dai massimi media italiani, Ilary Blasi starà con i figli nella enorme tenuta romana.

Se fino ad ora l’ex calciatore della Roma ha tentato di mantenere nascosta la sua liaison con Noemi, grazie però anche ai giornalisti ha deciso finalmente di compiere il grande passo, di non nascondersi più e di viversi il suo amore pubblicamente.

Avete visto il gesto romantico che ha fatto per la sua nuova fidanzata? Da rimanere a bocca aperta. Arriva il primo regalo che ufficializza, a tutti gli effetti e pure pubblicamente, il loro rapporto.

Il regalo dello sportivo alla sua nuova fidanzata lascia interdetti tutti

Francesco Totti in una veste inedita. Il Pupone si è mostrato romantico più che mai. Per la sua nuova fidanzata, Noemi Bocchi, arriva anche l’inatteso regalo, una piccola fedina che la ex signora Caucci indossa già al suo dito. Lo scoop è del settimanale Chi.

Il pupone è stato ripreso proprio in compagnia della nuova fidanzata e sulle dita di entrambi sono apparse due identiche fedine. Una promessa d’amore che si sono scambiati i teneri fidanzatini? Sembra proprio di sì.

E mentre Ilary Blasi tra qualche ora in tribunale rincontrerà il suo ex marito per discutere innanzitutto del furto subito di borse e scarpe, lui senza problemi decide di ufficializzare così la sua relazione con la Bocchi.

Appena qualche settimana fa, in occasione del suo 46esimo compleanno, il Pupone ha deciso di organizzare una piccola festa solo con poche e intime persone e tra queste i figli più grandi di lui, Chanel e Cristian che proprio con la sua nuova fidanzata pare che vadano piuttosto d’accordo.

Francesco ormai non ha più intenzione di vivere nell’ombra il suo amore con Noemi. Proprio lui ha sorpreso tutti pubblicando sui social un video che per la prima volta lo vede in compagnia della sua nuova fidanzata.

Nella storia caricata in cui il Pupone è stato taggato e che ha ripostato, si può vedere l’ex calciatore della Roma in un locale, di notte, insieme alla Bocchi che si scatena a ritmo di musica.

Fa quasi uno strano effetto vedere Totti insieme ad un’altra donna. Lui e Noemi, complici e vicini, attirano l’attenzione di tutti e lasciano un po’ di amaro in bocca. I fan di Totti e della Blasi speravano che il Pupone e la conduttrice dell’Isola dei Famosi potessero tornare insieme ma queste immagini sono chiarissime: ritorno di fiamma impossibile.

Considerando poi che il calciatore ha regalato alla sua nuova fidanzata anche una fedina, non possiamo che augurare loro, a questo punto, il meglio. Francesco è pronto a vivere una nuova vita, a scrivere un nuovo capitolo della sua storia ma senza Ilary al suo fianco.