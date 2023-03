Eros Ramazzotti, dopo anni sbuca la tenera foto del figlio: “È amore puro…”

Ecco qual è l’aspetto di Gabrio Tullio Ramazzotti. A distanza di molti anni, arrivano le prime foto del figlio.

Vi sveliamo tutto sulla vita privata del celebre cantante e artista Eros Ramazzotti e in particolare sul piccolo figlio Gabrio Tullio Ramazzotti, che fino a poco tempo fa non aveva mai mostrato sui suoi social.

La vita privata di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti è un cantante di successo, davvero famosissimo in Italia sia a livello internazionale. Nel corso della sua carriera, però, non si è parlato soltanto dei suoi successi musicali, ma anche della sua vita privata.

L’artista, infatti, è sempre stato presente sui principali magazine italiani e non solo, per via dei suoi amori chiacchierati e dei suoi figli.

Il primo nome al fianco del quale Eros è stato avvistato risale al 1986: si tratta di Donatella Giussani. L’artista è apparso con lei in occasione della pubblicazione del disco “In certi momenti” del 1987, dove la giovane compare in copertina. Il cantante, inoltre, le ha dedicato la canzone “Ti vorrei rivivere”:

Dopo di lei, inizia la ben più nota relazione con Michelle Hunziker, che conosce a seguito di un concerto a Milano nel 1995. I due mettono al mondo la loro unica figlia, Aurora Ramazzotti, nel 1996, si sposano nel 1998 e si lasciano nel 2002. Il loro divorzio avverrà nel 2009.

Dopo tanti anni single, Ramazzotti inizia una relazione con Marica Pellegrinelli nel 2009. I due erano apparsi già insieme in occasione dei Wind Music Awards, quando la donna lo premiò.

Dopo due anni la coppia mette al mondo la loro prima figlia, Raffaela Maria, e poi Gabrio Tullio, nato invece nel 2015. Si sposano nel 2014 e si separano nel 2019.

Qual è l’aspetto di Gabrio Tullio Ramazzotti

Proprio perché spesso paparazzato dai giornalisti, Eros Ramazzotti ha voluto sempre mantenere il riserbo sulla sua vita privata, quando possibile. Non ha mai mostrato i figli avuti con Marica Pellegrinelli sui social ed è per questo che non si conosce il volto di nessuno dei due.

Di recente, però, Eros Ramazzotti ha iniziato a pubblicare degli scatti che mostrano la primogenita della coppia e poi anche Gabrio Tullio. Il cantante ha l’abitudine di pubblicare una foto discreta dei suoi figli sui social nel giorno del loro compleanno.

Ed è stato proprio il giorno del compleanno di Gabrio Tullio Ramazzotti che Eros ha pubblicato delle foto del piccolo, eccole di seguito:

Le foto in questione non svelano troppo, ma quanto basta per capire che il piccolo somigli molto a entrambi i genitori. Alcuni sostengono che somigli molto alla madre per via del fisico longilineo e dello sguardo.

Gabrio Tullio sembra un bambino molto attivo e allo stesso tempo disciplinato. Chissà se in un futuro il padre Eros pubblichi di più sul piccolo. Nel frattempo, sono tantissimi i fan del cantante che sperano di vederlo e di scoprire come sarà una volta cresciuto.

Chissà se somigli anche alla sorella Aurora, che è proprio un bel mix dei suoi genitori e che ha preso moltissimo dal padre.