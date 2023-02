“Trussardi non vorrebbe…”, Michelle Hunziker: salta fuori l’indiscrezione dopo la separazione

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, salta fuori l’indiscrezione dopo un anno dalla separazione. Ecco che cosa viene fuori. Nessuno si aspettava uno scoop del genere.

Si continua a parlare ancora di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. A un anno e più dalla separazione, salta fuori quel dettaglio che oggi fa accapponare la pelle. Ecco l’indiscrezione inaspettata.

Michelle Hunziker torna sotto le luci della ribalta

È un periodo questo davvero fortunato per Michelle Hunziker. La bionda svizzera, tra le conduttrici e showgirl più amate d’Italia, sta per fare il suo debutto in televisione dopo un anno abbastanza turbolento.

Il 22 febbraio sarà in onda con Michelle Impossible che visto il successo della edizione passata è stato riconfermato anche nel 2023. Il format resta sempre lo stesso, con tanti ospiti super famosi che si presenteranno in trasmissione.

Attesissimo anche un famoso cantante che in passato a lei è stato tanto legato, ovvero Eros Ramazzotti. Si dice che sia stata la stessa Michelle a volerlo fortemente insieme a lei in una delle puntate della sua trasmissione.

Ma l’attenzione oggi si vuole concentrare non sul famoso cantante italiano ma su un altro uomo che è stato pure importante nella vita di Michelle, ovvero Tomaso Trussardi. Dopo un anno e più dalla separazione, viene fuori quel dettaglio e quella indiscrezione, che solo oggi fanno tanto riflettere. Ecco la rivelazione inattesa.

Tomaso Trussardi e la Hunziker, la rivelazione inattesa sulla ex coppia

È vero che Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono stati sposati per tanti anni e per tempo hanno rappresentato una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Ma anche del matrimonio tra la conduttrice svizzera e l’imprenditore di moda, Tomaso Trussardi, si è tanto parlato.

Purtroppo, dopo dieci anni insieme, a gennaio dello scorso anno, nel 2022, i due ormai ex coniugi annunciarono a tutta Italia la fine del loro matrimonio e l’intenzione di separarsi. Le ragioni ancora oggi non sono chiare.

Chi conosce i due protagonisti di questa storia ha parlato di gelosia, tradimenti e di punti di vista differenti. Qualcun altro invece ha raccontato che l’amore semplicemente si è trasformato in amicizia.

Eppure non sembrano queste le ipotesi della verità. A un anno e più dalla separazione, spunta fuori questa indiscrezione che oggi fa tanto riflettere. Come sappiamo, da un po’ di tempo la conduttrice svizzera ha riallacciato i rapporti con l’ex marito Eros Ramazzotti, che tra l’altro rivedremo anche nella trasmissione Michelle Impossible in onda il 22 febbraio.

Eros e Michelle, che tanto si sono amati e hanno anche una figlia in comune, Aurora Ramazzotti che tra qualche mese diventerà mamma, si frequentano in amicizia e condividono numerosi eventi e momenti della loro vita insieme.

Ebbene, pare che Trussardi non abbia mai accettato il rapporto amichevole di Michelle con l’ex marito. Stando infatti ad alcune indiscrezioni fornite da persone vicine alla ex coppia, Tomaso continuerebbe a essere super geloso:

“Trussardi Non vorrebbe che Michelle fosse così intima con Eros”.

Che cosa significa questo? In molti hanno pensato che l’imprenditore italiano sia ancora follemente innamorato della ex moglie ma che la vicinanza di quest’ultima con l’ex, freni ogni suo tentativo di riconciliazione.

Da quando Michelle e Tomaso si sono lasciati, si è comunque parlato tanto di loro. La conduttrice svizzera ha intrapreso una relazione con l’ex gieffino Giovanni Angiolini che si è esaurita però nell’arco di 6 mesi.

Mentre Trussardi, sebbene il suo nome sia apparso accanto a quello di alcune donne famose e non, è rimasto sempre single. Tanti credono che stia tentando di riconquistare la sua ex ma che fin quando lei continuerà a mantenersi vicina all’ex Eros Ramazzotti, riappacificarsi sarà praticamente impossibile.

Intanto Michelle ed Eros sono sempre più protagonisti della scena mediatica. Tra qualche mese diventeranno nonni: il figlio che Aurora porta in grembo è il collante che ancor più unisce i due ex che in tanti sperano possano tornare a fare coppia fissa come un tempo.