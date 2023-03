Carburante, sapete quanto guadagnano i benzinai al litro? Le cifre inaspettate

Quanto guadagnano i benzinai al litro? Una stima svolta sul carburante ha fatto emergere le cifre, totalmente inaspettate.

Con tutti gli effetti causati dall’inflazione e dallo scontro tra Ucraina e Russia, il caro benzina è una delle categorie maggiormente colpite. Non si fanno distinzioni tra benzina e gasolio, proprio perché oramai il prezzo è equivalente, superando i 2 euro al litro per il self service. Moltissime persone si chiedono quanto guadagnano i benzinai e se qualcosa nel tempo sia cambiato. Occorre fare qualche distinzione e valutare bene il tipo di impiego.

Quanto guadagnano i benzinai?

Se il benzinaio è un dipendente della stazione di rifornimento, ci saranno delle operazioni che dovrà essere capace di svolgere. Dal rifornimento classico, sino al cambio di olio e filtro oltre che lavare l’auto internamente ed esternamente. In certi casi sarà il responsabile di diverse transazioni e anche dei contanti. Il gestore dovrà avere la massima fiducia di questo professionista.

Il suo stipendio medio cambia in base ai servizi offerti e all’esperienza, quindi può partire dagli 800 euro e arrivare sino a 1.570 euro (per i senior con 20 anni di lavoro effettivo). Per avere una media si parla di circa 1.200 euro al mese.

Se il benzinaio è anche il titolare della stazione di rifornimento, allora il suo guadagno è diverso e deriva da ogni litro di carburante venduto. Ma per arrivare ad un calcolo generico, quasi nessuno sa che il prezzo pagato al distributore si divide in:

Guadagno effettivo del benzinaio;

Tasse;

Platts.

Platts è una agenzia con sede a Londra, specializzata, in grado di dare il valore per la vendita del gasolio o benzina. Il prezzo si riferisce al gallone calcolato in dollari americani. Traducendo questo è il costo della benzina che si vende all’ingrosso, con il guadagno che va alle compagnie del petrolio. A questo si aggiungono le varie tasse e poi il guadagno vero del benzinaio di un circa 10%.

Conviene svolgere il lavoro di benzinaio?

Il lavoro professionale del benzinaio conviene, non solo come guadagno ma anche come opportunità a lungo termine. Non è necessario un titolo di studio particolare, anche se è preferibile aver conseguito un diploma e sapere le lingue se si è in una località turistica. Come anticipato dovrà conoscere le mansioni base e anche essere formato in caso di incendio o necessità.

Ci si deve affidare ad un marchio o no? Dipende, ovviamente è sempre meglio combattere la concorrenza e affidarsi ad un marchio leader aggiungendo anche altri servizi. Per incrementare il guadagno è preferibile aprire una piccola area di servizio, un autolavaggio e magari una piccola officina per le riparazioni o il cambio gomme. Più servizi al cliente si possono rilasciare, maggiori saranno i guadagni a fine mese in aggiunta all’effettivo.

Come i dati emersi a seguito degli studi dei vari professionisti, il benzinaio dipendente guadagna come un impiegato.