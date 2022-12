En-Nesyri manda il Marocco in semifinale, Portogallo eliminato

Il Marocco continua a fare la storia e conquista la semifinale eliminando il Portogallo.

Decide un gol di En-Nesyri sul finale di primo tempo: il Marocco è la prima squadra africana della storia a raggiungere la semifinale in un campionato del mondo, ora sfiderà la vincente del match tra Francia e Inghilterra.



Altra straordinaria impresa del Marocco di Regragui che, dopo la Spagna, elimina anche il Portogallo.

I nordafricani giocano una partita perfetta dal punto di vista tattico limitando al massimo gli attacchi dei lusitani e colpendo nell’unica vera palla gol costruita.

Ronaldo entra nella ripresa e nel finale sfiora soltanto il gol del pareggio, il numero 7 lascia il campo tra le lacrime e saluta il suo ultimo mondiale con una sconfitta.

Marocco commovente per dedizione, cuore, sacrifico e disposizione tattica.

I nordafricani, come l’Italia del 2006, arrivano in semifinale con un solo gol preso, un autogol arrivato nel secondo match dei gironi poi vinto contro il Canada.



Il #Marocco è la terza squadra africana della storia in vantaggio in un quarto di finale Mondiale dopo il Camerun (1990 vs Inghilterra) e il Ghana (2010 vs Uruguay): ma nessuna delle due si qualificò in semifinale. — Giuseppe Pastore (@gippu1) December 10, 2022

Decide En-Nesyri, il Marocco elimina il Portogallo

Non pagano le scelte di Santos che decide di rinunciare dal primo minuto sia a Leao che a Cancelo (oltre a CR7) non riuscendo però mai a creare pericoli alla difesa marocchina.

Il Portogallo fatica nel primo tempo creando poco e finendo nella stessa trappola in cui qualche giorno prima era caduta anche la Spagna: possesso palla sterile e poca personalità nell’uno contro uno.

La difesa marocchina infatti difende benissimo sia dal punto di vista individuale che collettivo ed al minuto 42 trova il gol che sblocca la partita: Attiyat-Allah vola sulla sinistra e mette al centro un gran cross, En Nesyri sale in cielo ed anticipa Diogo Costa, che calcola male il tempo d’uscita, mandando avanti il Portogallo.

Nella ripresa entrano Ronaldo, Cancelo e Leao ma il Portogallo non trova il guizzo vincente finendo sempre per sbattere nel muro del Marocco.

La più grande palla gol arriva al minuto 83 quando Bounou vola a togliere dall’incrocio un sinistro a giro di Joao Felix, bravissimo nel duettare con Ronaldo e andare al tiro.

Nel finale Pepe e compagni si scoprono ed al sesto minuto di recupero il Marocco sfiora addirittura il gol del 2-0 con Aboukhal che però sciupa tutto cercando un pallonetto che non sorprende Diogo Costa.

Al 97′ è Pepe a sfiorare il gol con un colpo di testa che esce di centimetri alle sinistra di Bonou.

Dopo 8 minuti di recupero il Portogallo si arrende, passa il Marocco che aspetta la vincente del match tra Francia ed Inghilterra in programma stasera alle ore 20.