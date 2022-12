Inghilterra-Francia, in palio la semifinale

By

Il quadro dei quarti di finale si chiude con il big match tra Inghilterra e Francia, i campioni del mondo partono con i favori del pronostico ma la nazionale dei tre leoni è in un grande momento di forma e fin qui ha avuto un cammino netto e convincente.

La vincente del match affronterà in semifinale una tra Portogallo e Marocco che si sfideranno alle ore 16 italiane.



La Francia, con la sorprendete eliminazione del Brasile, rimane forse la grande favorita per la vittoria di questo mondiale.

Mbappè e compagni continuano a vincere e convincere nonostante le assenze, oggi l’obiettivo è quello di raggiungere la semifinale per continuare a cullare il sogno di vincere due campionati del mondo consecutivi.

L‘Inghilterra arriva al quarto di finale con l’umore al massimo e tanta consapevolezza nei propri mezzi: il cammino della nazionale di Southgate è stato fin qui netto ed in conferenza stampa il tecnico inglese ha ribadito la propria ambizione di arrivare fino in fondo al torneo dando continuità alla finale raggiunta agli Europei del 2020.

𝑂𝑁 𝑌 𝐸𝑆𝑇 👊 Gros choc ce soir face à l’Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pour notre 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de Coupe du Monde 🔥 🔜 RDV à 20h sur @TF1 !#ANGFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/w1kv4pdkvf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 10, 2022

Inghilterra con il 4-3-3, Foden ancora titolare

Sterling, dopo la rapina a mano armata subita dalla sua famiglia, è tornato ad allenarsi con la nazionale ma oggi dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Phil Foden.

Contro il Senegal si è sbloccato anche Kane che oggi partirà ovviamente titolare al centro dell’attacco della nazionale dei tre leoni.



In porta pronto Pickford, davanti a lui la difesa a quattro formata da Walker, Stones, Maguire e Shaw.

In mediana confermato Bellingham che completerà il reparto insieme a Rice e Henderson.

In attacco il tridente sarà quello composto da Saka, Kane e Foden.

Francia con il 4-2-3-1, Giroud unica punta

I campioni del mondo si affidano ovviamente a Kylian Mbappè, capocannoniere del mondiale e stella assoluta dei transalpini.

Sarà il numero 10 a guidare l’attacco e farà coppia con Olivier Giroud e Griezmann.



Tra i pali c’è Lloris, difesa a quattro formata da Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernandez.

A centrocampo confermata la coppia Tchouaméni-Rabiot, in appoggio a Dembélé, Griezmann e Mbappé che giocheranno dietro all’unica punta Giroud.

La partita sarà trasmessa alle ore 16 italiane e sarà visibile in diretta in chiaro sui canali rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.