Treno deraglia nel Bresciano vicino alla stazione di Iseo: nessun ferito

Nessun ferito grave, secondo quanto comunicato da Trenord. Il treno, che ha deragliato, era appena ripartito dalla stazione di Iseo.

Sarebbero 17 i passeggeri coinvolti, ma nessuno di loro ha subito gravi conseguenze. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, sulla linea Brescia-Iseo-Edolo. Sulla tratta è stata bloccata la circolazione dei treni: sul posto i carnieri e i vigili del fuoco. Altri due deragliamenti nelle scorse settimane tra Pompei e Caserta.

Deraglia treno sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo: nessun ferito solo tanta paura

Il treno era appena ripartito dalla stazione di Iseo, quando è deragliato creando attimi di tensione a bordo. I passeggeri coinvolti, una ventina, non sarebbero rimasti gravemente feriti secondo quanto comunicato immediatamente da Trenord. Dunque solo tanta paura, ma nessuna ripercussione per i 17 a bordo. L’incidente è avvenuto alle 17 del pomeriggio di oggi, 10 dicembre, accanto alla stazione di Iseo appunto per la precisione nella tratta fra i passaggi di via Roma e via Mier. Sul posto sono già presenti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco.

In un primo momento si era parlato di qualche ferito tra i passeggeri, ma il quadro è poi migliorato con il passare die minuti. Pare che non sia stato nemmeno necessario l’intervento di ambulanze nei pressi dell’incidente.

La circolazione dei treni sulla tratta Brescia-Iseo-Edolo è stata interrotta per permettere la messa in sicurezza dei binari, e per le investigazioni delle forze dell’ordine che in questo momento stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Altri tre deragliamenti, tra Caserta, Roma e Pompei

Durante l’ondata di mal tempo che aveva colpito nelle scorse settimane il centro-sud, in provincia di Caserta un altro treno era deragliato sulla tratta tra Mignano Montelungo e Tora Presenzano. Anche in quel caso, lo scorso 27 novembre, non vi erano stati feriti gravi tra i passeggeri coinvolti.

I passeggeri si erano spaventati dopo aver sentito un urto, probabilmente con un albero caduto a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Poi lo sbalzo, distinto, del treno che usciva dai binari. Il treno era in partenza da Cassino e diretto a Caserta, e fermi in mezzo ai campi i passeggeri avevano aspettato nella carrozza l’arrivo dei soccorsi.

Più recente, lo scorso 7 dicembre, a Pompei un treno della linea Circumvesuviana era deragliato all’ingresso della stazione Santuario intorno alle 14. Nemmeno in quel caso i 30 feriti a bordo avevano riportato danni. Nessun ferito nemmeno tra il personale, che viaggiava sul treno della linea Napoli-Pompei-Poggiomarino.

Il treno viaggiava a velocità molto ridotta, a 5km/h visto che si trovava in prossimità della stazione di arrivo. A Roma nella giornata di oggi un treno ha colpito una mucca, che passava sui binari, deragliando. Nessun ferito nemmeno in questo caso fortunatamente.