Re Carlo III, incoronazione a rischio: scatta il veto | Cosa potrebbe accadere

By

Re Carlo III potrebbe mettere un veto alla sua incoronazione che metterebbe a rischio l’intera cerimonia.



Lo scorso 8 settembre, con la scomparsa della Regina Elisabetta II, il nuovo Sovrano del Regno Unito è diventato suo figlio Carlo, che ha deciso di adottare come nome da monarca il proprio diventando Re Carlo III.

Al suo fianco, per aiutarlo nei suoi compiti reali che sono cominciati appena la Regina è venuta a mancare, sua moglie, Camilla diventata di conseguenza Regina consorte per via del matrimonio con il Re avvenuto nel 2005.

Re Carlo III: il veto che potrebbe compromettere l’incoronazione

Sia Carlo che Camilla, stanno cercando di avere approvazioni positive da parte dei sudditi in quanto tutti quanti sono ancora affezionati alla figura della Regina Elisabetta II che ha regnato per ben 70 anni.

Inoltre, Camilla, sebbene sposata da diciassette anni con il Re, è sempre stata vista come la causa del divorzio tra Carlo e l’ex moglie Diana Spencer, tragicamente scomparsa in un’incidente stradale nel 1997, anno dopo il suo divorzio.

Il ricordo di quest’ultima è sempre vivo nel cuore dei sudditi e per questo motivo, Camilla ha dovuto farsi strada nel cuore dei sudditi e solo alcuni hanno capito che è sempre stata lei il vero amore del Re.

Di conseguenza, anche lei, il prossimo 6 maggio 2023 verrà incornata come suo marito Re Carlo III che in questa occasione riceverà la Corona che sancirà in modo definitivo la sua salita al trono.

L’evento, sarà unico e irripetibile ed è atteso da tantissimo tempo, dato che l’ultima volta che un reale inglese è stato incoronato è stato nel 1953 con una diretta tv e adesso dopo 70 anni, le cose sono cambiate.

Capiremo, come, con l’avvento dei social e le nuove tecnologie, la cerimonia sarà gestita da Buckingham Palace, anche se questa potrebbe avere degli intoppi per via di una richiesta da parte dei sudditi.

La richiesta dei sudditi

In molti, in questi giorni, stanno chiedendo a Re Carlo III che suo figlio, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle, vengano esclusi dalla cerimonia e che il Sovrano metta un veto per la loro presenza a Londra.

Questo è avvenuto in seguito al comportamento del secondogenito del Re e di sua moglie che hanno deciso di rilasciare delle informazioni nel documentario pubblicato su Netflix le cui prime tre puntate sono state rilasciate lo scorso 8 dicembre.

Sebbene tutti si aspettavano attacchi alla famiglia reale, nella prima parte, Harry e Meghan hanno designato come nemici i giornalisti ma in molti si aspettano che nella seconda parte, possano dire parole non belle sulla famiglia reale, come accaduto da Oprah Winfrey qualche anno fa.

Inoltre, a far tremare tutta Buckingham Palace, ci sarebbe anche l’autobiografia di Harry, intitolata Spare, che verrà pubblicata a gennaio in gran parte del mondo e che potrebbe contenere alcune informazioni e scandali sulla famiglia reale.

Per questo motivo, Re Carlo III, potrebbe decidere di accontentare i sudditi mettendo un veto alla presenza di Harry e di Meghan alla cerimonia dell’incoronazione qualora dovesse rivelare fatti segreti.

Secondo alcuni insider del Palazzo Reale, sebbene Carlo sembra voler riavvicinare il suo secondogenito nella famiglia reale, questo verrebbe meno se rilasciasse informazioni e offese nei confronti di sua moglie Camilla.

Quindi, non resta che attendere le prossime settimane, per capire cosa Harry abbia deciso di scrivere nel suo libro e cosa dichiareranno lui e Meghan nelle restanti puntati della docu-serie Netflix e cosa, di conseguenza, deciderà di fare Re Carlo III nei loro confronti.