Emergenza incendi in Calabria: 77 roghi attivi e dolosi

Il caldo degli ultimi giorni ha causato in provincia di Reggio Calabria oltre 77 roghi attivi e dolosi. A comunicare queste informazioni i vigili del fuoco che nelle ultime ore hanno lavorato duramente per arrestare gli incendi divampati nella zona del reggino.

Il rischio non è solamente per la vegetazione che continua a bruciare ma anche che le fiamme a causa dei venti caldi possano arrivare nei pressi delle abitazioni, mettendo a repentaglio la popolazione.

Il problema degli incendi in Calabria

È una vera e propria emergenza quella che in queste ore sta interessando la Calabria e gli incendi che sono sempre più numerosi nelle ultime 24 ore. Secondo una prima stima dei vigili del fuoco si contano oltre 77 roghi di natura dolosa.

La zona più colpita è quella del reggino e dell’intera costa jonica, in particolare modo la punta più estrema della Calabria, quindi Montebello Jonico, frazione di Saline Joniche, Cardeto e San Giovanni di Sambatello.

“Purtroppo il vento caldo crea situazioni ideali per l’avanzamento delle fiamme, per cui la situazione è particolare”.

Queste le parole rilasciate dai pompieri che in questi giorni sono impegnati a domare le fiamme che hanno raggiunto la vegetazione con il rischio che a causa dei venti caldi possano arrivare nei pressi delle abitazioni, mettendo a repentaglio la popolazione.

Gli interventi dei vigili del fuoco

Sono giornate davvero difficili quelle che stanno interessando la regione Calabria nelle ultime ore a causa degli incessanti incendi che stanno interessando la zona del reggino e parte della costa jonica.

Si stima, infatti, che negli ultimi 7 giorni, i vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 250 interventi con fiamme già spente, senza però contare i 77 roghi ancora in attivo e di natura dolosa.

Oltre ai pompieri, anche un elicottero regionale con canadair, volontari della protezione civile e uomini dell’esercito sono giunti in soccorso in queste ore per domare gli incendi divampati e per cercare di placare l’emergenza.

Nella giornata di sabato, sono giunti in ausilio anche una squadra da Messina e due moduli operativi di colonna mobile dalla Campania e dal Lazio. Gli uomini dei vigili del fuoco hanno fatto sapere che nella maggior parte dei casi gli incendi sono di natura dolosa, quelli per autocombustione sono zero casi.

L’emergenza, purtroppo, non sta interessando solamente la vegetazione ma anche le abitazioni: lo scorso sabato, infatti, sono stare fatte evacuare alcune famiglie da Pentidattilo, frazione di Melito Porto Salvo in via del tutto preventiva.