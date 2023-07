Morti due coniugi 84enni a Vinovo, si ipotizza omicidio-suicidio

Questa mattina tragedia a Vinovo, in provincia di Torino, dove i carabinieri hanno rinvenuto i cadaveri di una coppia di anziani entrambi 84enni all’interno della loro abitazione.

I carabinieri sono stati avvertiti dalla figlia che ha udito una lite e in seguito degli spari, al momento l’ipotesi al vaglio degli inquirenti è di omicidio-suicidio. Entrambi erano molto malati e sembra che il primo a sparare con una pistola sia stato l’uomo uccidendo la moglie e in seguito togliendosi la vita.

Trovati due coniugi morti a Vinovo, in provincia di Torino

Una coppia di coniugi sono morti oggi a Vinovo in quello che sembra essere un omicidio-suicidio che si è consumato all’interno della loro abitazione.

Vinovo è un comune che si trova in provincia di Torino, la coppia trovata morta viveva nella zona periferica costituita da case basse e strutturata come se fosse un villaggio.

Entrambi avevano 84 anni e sono stati rinvenuti morti nella loro abitazione a seguito di una segnalazione per una lite domestica da parte della figlia che vive al piano di sotto, in quella che è una villetta bifamiliare.

La figlia alle autorità avrebbe riferito di aver avvertito dei colpi di arma da fuoco provenire proprio dalla casa dei genitori.

I carabinieri che sono intervenuti sul posto hanno trovato marito e moglie privi di vita, e da una prima ricostruzione si tratta di un omicidio- suicidio avvenuto con l’utilizzo di una pistola.

Le due vittime sono Claudio Coli Cantone che era originario di Torino e sua moglie Vera Maria Icardi che invece è nata a Costigliole d’Asti.

Al momento però sono partite le indagini e sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per capire la reale dinamica dei fatti.

Il dramma che si è consumato a Vinovo

I corpi delle vittime, Claudio Coli Cantone e Maria Icardi, entrambi di 84 anni sono stati trovati questa mattina, 24 luglio 2023, in via dei Tigli a Vinovo, in quella zona che da tutti è conosciuta come il villaggio Torrette perché caratterizzata da villette bifamigliari o comunque case basse.

Le due vittime erano entrambe all’interno dell’abitazione e a trovare i corpi sono stati i carabinieri intervenuti sul luogo in seguito alla chiamata della figlia che sembrerebbe aver udito una lite e dei colpi di arma da fuoco.

Infatti dalle prime indiscrezioni entrambe le vittime presentano chiare ferite di arma da fuoco che si ipotizza possa essere una pistola.

I carabinieri hanno aperto un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, in quello che sembra essere un caso di omicidio-suicidio.

L’ipotesi al momento al vaglio è che il primo a sparare sia stato l’uomo utilizzando una revolver e una volta uccisa la moglie si sia tolto la vita sparandosi.

Da ciò che è emerso Vera Maria Incardi era affetta da demenza senile e negli ultimi mesi le condizioni salute di Claudio Coli Cantone erano peggiorate, tanto che le due figlie della coppia facevano a turno per accudirli.

Le due figlie, una di 55 anni e l’altra di 60, dormivano a turno nel piano inferiore della villetta bifamigliare. Da quanto emerso ieri sera era stato il turno della figlia maggiore e sta mattina alle ore 8:30 circa era arrivata la minore per dare il cambio alla sorella.

Ancora non è chiaro però quale delle due sorelle abbia dato l’allarme alle forze dell’ordine. Ora starà ai carabinieri accertare la dinamica dei fatti e stabilire se realmente si tratta di un omicidio-suicidio.