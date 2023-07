Incendio nei pressi dei caselli autostradali della A3 a Napoli

Ancora incendi e fumo nero a Napoli, ma questa volta non si tratta della Terra dei Fuochi. Un incendio, con un’intensa nube nera, è visibile e si è sviluppato nella zona orientale della città.

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del Fuoco che stanno provvedendo a domare le fiamme. Cerchiamo di capire insieme cosa è successo.

Napoli Est, densa colonna di fumo nero

Una densa ed alta colonna di fumo nero sta coprendo il cielo al di sopra della zona Est della città di Napoli sin dalle prime ore dell’alba di oggi. Un incendio è scoppiato e la colonna di fumo è visibile anche a km di distanza data la sua altezza. Ancora non è chiara da cosa si sia originata ma è certo che l’intervento dei Vigili del Fuoco è stato immediato, in quanto allertati dai cittadini che hanno avvertito un odore insopportabile.

Al momento, stando alle prime informazioni emanate proprio dagli stessi Vigili del Fuoco, non ci sarebbero persone rimaste ferite. L’incendio è scoppiato intorno alle ore 5.30 di questa mattina e, probabilmente, si sarebbe originato dall’interno del campo rom presente nel quartiere di Barra, che è presente proprio nella zona orientale della città.

Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo stesso. Come dicevamo, si è alzata un’intesa quanto grande colonna di fumo nero che ha insospettito i cittadini che hanno immediatamente allertato i Vigili del fuoco i quali, intervenuti sul posto, stanno ancora operando per spegnere le fiamme. Con molta probabilità, queste si sono originate e scatenate dal campo rom presente nella zona di Barra, a Napoli Est, anche se sono ancora in corso le verifiche per capire come e in che modo fiamme e soprattutto fumo nero si siano originati.

Le ipotesi da dove si sia originato l’incendio

Nel giro di pochissimo tempo, il cielo è diventato nero, causa proprio la colonna di fumo che si è originata dall’incendio e, allo stesso tempo, un forte odore di bruciato ha invaso l’aria, costringendo le persone a chiudere le finestre, in pieno calore estivo, per evitare il peggio.

Non si tratta del primo rogo avvenuto in questa zona. Già un anno fa, nello stesso posto e, anche quella volta probabilmente originatosi dal campo rom lì presente, venne domato un incendio simile. Ancora, come dicevamo, non si conoscono le esatte dinamiche e cosa abbia provocato questo incendio, come ancora è da chiarire l’area che è stata interessata dall’incendio stesso.

Il rogo è divampato nei pressi di in via Mastellone, nel quartiere Barra, vicino ai caselli d’ingresso e d’uscita dell’autostrada A3, Napoli – Salerno.