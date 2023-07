Quanti bicchieri d’acqua bisogna bere in estate? Forse non è proprio come pensi

Idratare l’organismo è importantissimo, specie durante l’estate. Ecco quanti bicchieri d’acqua bisogna bere quando fa caldo.

Ogni persona ha le proprie abitudini e il proprio stile di vita, ma ci sono comportamenti che tutti, per il nostro bene, dovremmo adottare. Seguire una sana alimentazione, consumare frutta e verdure di stagione e prendere spunto dalla dieta mediterranea, ad esempio, consente al nostro organismo di mantenersi in salute. In questo modo, inoltre, si assimilano vitamine, minerali, zuccheri, proteine e carboidrati nelle giuste quantità. Ovviamente, di tanto in tanto, fa bene anche concedersi qualche peccato di gola; la cosa importante, come sempre, è trovare il giusto equilibrio.

Un altro aspetto molto importante riguarda l’attività fisica che, come tutti sappiamo, giova sia al corpo sia alla mente. Che sia la corsa, la camminata, l’allenamento con i pesi o qualsiasi altro sport, non ha importanza. Muoversi fa bene, e possiamo farlo scegliendo di praticare l’attività a noi più congeniale. Oltre che di buon cibo e movimento, però, il nostro fisico ha bisogno anche di un’altra cosa affinché il suo funzionamento possa risultare corretto. Di che cosa si tratta? Ma dell’acqua, ovviamente: la fonte di vita primaria sulla quale si basa la nostra esistenza.

Fin da quando siamo piccoli, infatti, a tutti noi viene consigliato di bere molto, specie durante l’estate, periodo dell’anno in cui le alte temperature e la conseguente eccessiva sudorazione possono causare maggiori episodi di disidratazione. Tutti i nostri organi funzionano meglio se hanno a disposizione la giusta quantità d’acqua. Ma la domanda che spesso noi tutti ci poniamo è proprio questa: “Qual è la dose giornaliera corretta?”. Scopriamolo insieme.

Quanti bicchieri d’acqua bisogna bere durante il giorno

Prima di capire come quantificare l’idratazione giornaliera di cui necessita il nostro organismo, è bene specificare che, in questi casi, non vale alcun tipo bevanda a base alcolica. La parola chiave, infatti, è solo e soltanto una: acqua.

Secondo uno studio condotto dall'”American College of Sports Medicine”, la dose di acqua che tutti noi dovremmo consumare, specialmente durante i mesi estivi, si aggira intorno agli otto bicchieri al giorno, ovvero, circa due litri e mezzo. Tuttavia, se proprio si vuole essere precisi, esiste un calcolo matematico che ognuno di noi può effettuare. Tale formula si basa sul proprio peso corporeo e su altri importanti fattori.

Per sapere l’esatta quantità d’acqua di cui il nostro organismo necessita bisogna calcolare 30ml al giorno per ogni chilo del proprio peso, e aggiungere mezzo litro per ogni grado in più se la temperatura esterna supera i 38°.

Idratazione e attività fisica: come comportarsi quando si pratica sport

Fare sport comporta un’eccessiva sudorazione la quale, a sua volta, è causa di perdita di liquidi. Reintegrarli è fondamentale, motivo per il quale, secondo gli esperti, esiste una regola ben precisa per ciò che concerne il consumo di acqua in questi casi.

La corretta abitudine di tutti coloro i quali praticano attività fisica, infatti, dovrebbe essere quella di suddividere il consumo di liquidi prima, durante e dopo l’allenamento, assicurarsi che essi non siano eccessivamente freddi, e berli a piccoli sorsi senza esagerare.