Ecuador, una frana ha causato 7 morti

Sono in corso da ieri sera, 27 marzo 2023, le operazioni di soccorso e di ricerca in Ecuador dopo che una frana ha colpito il villaggio di Alausí.

Le vittime al momento sono 7 e ci sono ancora 46 dispersi. La frana è stata causata dalle forti piogge che da mesi colpiscono la zona.

Ecuador, frana colpisce villaggio di Alausí

Sono in corso le operazioni di soccorso e di ricerca nel villaggio di Alausí, che domenica scorsa è stato colpito da un’importante frana durante la notte.

Il villaggio si trova nella provincia di Chimborazo a circa 300 chilometri dalla capitale dell’Ecuador nella zona a sud.

Il bilancio attuale è di 7 vittime, 23 i feriti che attualmente si trovano in ospedale e 46 dispersi.

Inizialmente il governo aveva dato un bilancio del tutto diverso riportando la notizia di 16 vittime, il bilancio è però stato rivisto in queste ore ed è stato reso noto dal segretariato per le comunicazioni del governo.

La frana è stata causata da uno smottamento di terreno che ha generato un’importante colata di fango che ha travolto il villaggio. La zona da mesi si trova ad affrontare forti piogge che hanno causato proprio la colata di fango.

La colata di fango ha travolto e sommerso decine di abitazioni nel pieno della notte. Ha inoltre distrutto parte dell’autostrada Panamerica. Attualmente ci sono diversi disservizi in tutta la zona che è senza acqua e senza corrente elettrica.

Le operazioni di soccorso

Guillermo Lasso, presidente dell’Ecuador, ha dichiarato sul suo canale Twitter che i vigili del fuoco stanno lavorando alle operazioni di soccorso.

Sono giunti vigili del fuoco da tutte le zone limitrofe, portati con urgenza al villaggio per poter assistere i cittadini.

Oltre ai vigili del fuoco sul posto ci sono anche le forze armate, la polizia nazionale, il ministero della Salute, la protezione civile, i militari e la Croce Rossa tutti accorsi per aiutare i soccorsi.

Nelle operazioni di soccorso sono impiegati anche i cani alla ricerca di superstiti. È infatti una corsa contro il tempo quella che si sta vivendo in queste ore, perché il numero di dispersi è ancora molto alto.

Sono 46 le persone che ancora non sono state rintracciate e si spera di poterle trovare vive.

Intanto un comunicato del governo ha reso noto che a chi è rimasto senza un’abitazione è stato dato un alloggio temporaneo.

In Ecuador la situazione è davvero difficile in queste settimane, le piogge e il maltempo non stanno dando tregua alla nazione, e stanno causando enormi disagi in ogni zona del Paese.

Da quando hanno avuto inizio le forti piogge in Ecuador sono rimaste vittime del maltempo 22 persone, sono state distrutte 72 case e circa 6900 sono state danneggiate.

Il maltempo non si è arrestato neanche in queste ore e a causa della possibilità di nuove frane è stata evacuata tutta la zona.

Pioggia e frane, infatti, stanno colpendo ancora l’intera zona soprattutto il sud dell’Ecuador e le Ande ed è per questo che è stato emanato lo stato di emergenza in 14 province.