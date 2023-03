Rompicapo difficilissimo, qual è il numero mancante? Lo indovinano i più bravi

Rompicapo difficilissimo da risolvere: chi riesce ad individuare il numero mancante? Soltanto i più bravi portano a termine questa sfida che sta facendo impazzire il web. Mettiti immediatamente alla prova.

Questo nuovo test sta spopolando in rete ma soltanto in pochi riescono a risolverlo. Ecco il rompicapo difficilissimo che sta mettendo a dura prova il cervello di tutti gli internauti più curiosi. E tu riesci a trovare la soluzione?

I test matematici per allenare il cervello

Sappiamo tutti che la mente, come gli altri organi del nostro corpo, tende ad invecchiare. Con il tempo purtroppo, la memoria e la concentrazione si riducono drasticamente: il cervello di una persona adulta è meno allenato, attivo e in forma di quello di una persona giovane che al contrario è proattivo, reattivo e sempre pronto a percepire nuovi stimoli.

Per mantenere giovane il cervello si possono eseguire quotidianamente degli esercizi e tra questi rientrano per esempio i rompicapi, i test visivi e i giochi di illusione ottica. Gli studiosi del cervello e i neurologi sostengono che i quiz che si trovano anche in rete, sono degli strumenti validissimi per migliorare la concentrazione, acuire la memoria e mantenere attivo il cervello.

Prova per esempio a risolvere il rompicapo di oggi che si presenta come una sfida difficilissima per il tuo cervello. Soltanto i più bravi riescono ad individuare il numero mancante. Scopri anche tu se sei un genio.

Perché è importante mantenere il cervello allenato

Il cervello è l’organo più importante del nostro corpo: è proprio grazie ad esso se svolgiamo quotidianamente quelle funzioni fisiologiche necessarie per poter andare avanti. Eppure, arrivati ad una certa età, le nostre funzioni cognitive iniziano lentamente a degenerare.

Sai che questo processo di degenerazione può avere inizio anche molto prima dell’età adulta? Ecco perché non dovresti mai smettere di tenere in allenamento il tuo cervello. I neurologi consigliano di allenarsi tutti i giorni con la somministrazione di rompicapi, test visivi, puzzle numerici e cruciverba.

Anche i giochi ottici o stimolanti per i bambini sono strumenti essenziali per sviluppare fin da piccini la loro mente facendo sì che essa sia costantemente allenata nel tempo. Oggi vogliamo proporti un rompicapo che sta facendo il giro dei social.

Da qualche ora sta spopolando questo quiz che sta attirando la curiosità degli internauti provenienti da ogni angolo del pianeta. Mettiti alla prova e scopri se sei capace di risolverlo anche tu.

Ecco che cosa devi fare: individuare il numero mancante. Come puoi vedere dall’immagine presente in alto, devi individuare il numero che si nasconde dietro la torta e cioè al posto del punto interrogativo.

Ovviamente, per arrivare alla soluzione devi considerare le cifre che hai a tua disposizione e gli oggetti che portano alla formazione di quei numeri. Pronto a sfoderare la tua concentrazione? Allora inizia immediatamente.

Rompicapo difficilissimo: ecco la soluzione

Questo rompicapo che sta facendo il giro dei social, sta spopolando da qualche ora e tenendo sulle spine gli internauti di ogni parte del mondo. È davvero difficilissimo risolverlo, soltanto in pochissimi hanno trovato la soluzione. E tu rientri tra questi fortunati oppure no? Scoprilo immediatamente.

Nell’immagine che puoi vedere poco sopra, ci sono dei numeri e degli oggetti, più precisamente delle fette di pizza, dei bicchieri di acqua e delle torte. Ovviamente, ad ognuno di questo oggetto corrisponde una cifra.

Il tuo obiettivo qual è? Quello di trovare il numero che si nasconde al posto del punto interrogativo ovvero quel numero che identifica la torta. Per poter arrivare alla soluzione, devi considerare tutto ciò che l’immagine ti offre.

Se sei attento e concentrato, avrai già trovato la risposta giusta. Iniziamo dalle due fette di pizza che corrispondono al risultato finale di 20.

Ancora, i due bicchieri di acqua e la fetta di pizza danno come risultato finale 14. Che cosa significa? Semplice: che una fetta di pizza è uguale a 10 mentre un bicchiere di acqua è uguale a 2.

Ora che hai a disposizione questi due dati importanti, puoi arrivare tranquillamente alla soluzione del rompicapo. Dato che la fetta di pizza è uguale a 10 e il valore del bicchiere è uguale a 2, ovviamente il numero mancante che identifica la nostra torta è 22.

Per arrivarci devi eseguire una sottrazione e poi un’addizione. Più precisamente: 22-2 + 10 = 20 + 10 = 30. Se sei riuscito a risolvere questo rompicapo ti facciamo i nostri complimenti, sei stato davvero bravissimo!

Se invece hai avuto qualche difficoltà o se ancora alla ricerca del numero identificativo della torta non preoccuparti, con un po’ di allenamento riuscirai prossimamente a risolvere anche tu questi quiz.