Texas, esplosione in una fattoria: morte 18mila mucche

By

In Texas un esplosione all’interno di una fattoria ha causato la morte di 18mila mucche, sono ancora ignare le cause dell’incendio. L’esplosione avvenuta nel sud degli Stati Uniti rappresenta il più mortale incendio avvenuto mai in una fattoria.

L’incendio è avvenuto tra la notte di lunedì,10 aprile 2023, e martedì, 11 aprile 2023. Si ipotizza che le cause dell’incendio possano essere collegate ad uno scarico di fumi di letame che si è surriscaldato.

Texas, esplosione all’interno di una fattoria 18mila mucche sono morte

Tra la notte di lunedì, 11 aprile 2023, e martedì, 12 aprile 2023, un vasto incendio ha coinvolto una fattoria nel sud degli Stati Uniti. La fattoria si trova in Texas più precisamente si tratta di un caseificio di Southfork nei pressi della cittadina Dimmit.

La cittadina appartiene alla regione del Texas. Panhandle. Subito dopo lo scoppio dell’incendio sul posto sono accorsi sia i vigili del fuoco che la polizia locale che hanno verificato che all’interno della struttura era rimasta intrappolata una persona.

La persona intrappolata era un lavoratore agricolo che è stato messo in salvo e trasportato immediatamente in aereo presso l’ospedale.

Le cause dell’incendio sono ancora al momento ignote. Secondo le prime indiscrezioni, l’origine dell’esplosione, e poi del conseguente incendio che ha coinvolto l’intera fattoria, potrebbe essere dovuta ad un sistema di scarico dei fumi del letame che si sarebbe surriscaldato eccessivamente.

Questa è l’ipotesi avanzata dallo sceriffo Sal Rivera, della Contea di Castro, durante le sue dichiarazione alla Cbs.

Il commissario statale per l’agricoltura Sid Miller, ha reso noto che quello che si è verificato in Texas è il più grande incendio mortale che si sia mai verificato all’interno di una fattoria.

Lo stesso ha poi comunicato che al momento sono ancora in corso le indagini per determinare la causa dell’incendio e stabile come siano andati i fatti.

Inoltre a reso noto che per poter eseguire lo sgombero della zona sarà necessario del tempo. A causa dell’esplosione e dell’incendio all’interno del caseificio sono rimaste uccise 18mila mucche.

La situazione incendi nelle fattorie in America

Secondo i dati statistici l’America non è nuova a questi fenomeni, anzi sono piuttosto frequenti. Molto spesso si verificano incendi all’interno di fattorie e caseifici che portano alla morte di animali di allevamento.

Negli Stati Uniti tra il 2018 e il 2021 sarebbero morti circa 3 milioni di animali da allevamento a causa proprio degli incendi. Le 18mila mucche che sono rimaste vittime di questo incendio sono morte per intossicazione o carbonizzate.

Secondo un portavoce dell’Animal Welfare Institute in passato era già successo che centinaia di mucche o animali di allevamento rimanessero vittime a causa di un singolo incendio.

Fino ad ora però non si era mai arrivati ad un numero così alto, infatti uno dei più importanti incendi che aveva coinvolto una fattoria degli Stati Uniti nello Stato di New York è avvenuto nel 2020 e in questa occasione rimasero vittime 400 esemplari.

Un numero molto distante da quello attuale che ricordiamo essere di 18mila capi di bestiame, un numero molto superiore a quello dei bovini che sono macellati ogni giorno sul suolo americano.