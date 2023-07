Ecco l’isola più piccola d’Italia, con mare cristallino e sabbia bianca: dov’è

Dove si trova l’isola più piccola d’Italia? Splendida per il mare cristallino e la sabbia bianca, quest’isola è spettacolare. Scopriamo dove si trovare questa magnifica isola!

Ci sono luoghi nel nostro paese che pochi conoscono, come per esempio quest’isola che è la più piccola d’Italia ma è bellissima. Quando scegliamo le destinazioni di vacanza optiamo per luoghi noti e affollati e ci dimentichiamo che ci sono posti stupendi e poco valorizzati. Scopriamo questa isola dalla forma a mezzaluna e ideale per una vacanza super rilassante!

Qual è l’isola più piccola d’Italia

L’isola più piccola d’Italia si chiama Giannutri e si trova in Toscana, in provincia di Livorno. Distante pochi chilometri dall’Isola del Giglio, questa splendida isoletta è la più a sud delle isole che formano l’Arcipelago Toscano.

A guardarla somiglia ad un lembo di terra sparso nel mar Tirreno, abitato da appena 27 persone. Larga 500 metri e lunga circa 5 chilometri, una bella passeggiata, questa piccola isola è un vero paradiso ed è molto gettonata per le escursioni subacquee.

Si arriva sull’isola a bordo di un traghetto partendo da Porto Santo Stefano e all’interno è quasi del tutto pedonale. Quasi a metà dell’isola si trova il centro abitato, precisamente sul versante est, dove attraccano i traghetti che giungono dalla terraferma.

Buona parte di quest’isola gode della protezione dell’ente gestore del parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, quindi per girarla bisogna camminare attraverso il sentiero che mette in collegamento le due principali cale.

Giannutri e la Villa romana

La sola attrazione importante dell’isola di Giannutri è la Villa romana situata nelle vicinanze di cala Maestra. Si tratta di Villa Domizia, edificata dai Domizi Enobarbi, che ha una vista stupenda sul mare e si estendeva su un terreno di 5 ettari.

La villa possedeva anche una terrazza che tramite una scalinata portava al mare. Nel secolo scorso sono stati condotti degli scavi archeologici che hanno fatto emergere i pavimenti con decori marmorei e mosaici di colore bianco e nero.

Nell’interno della villa era presente un’area dedicata alla famiglia imperiale e una per gli schiavi, ma anche un’area termale.

Le spiagge di Giannutri

Fra le spiagge più belle di Giannutri troviamo Cala Schiavone e Cala Volo di Notte. Nella prima si giunge solamente in barca e ha un litorale composto esclusivamente da scogli. Per accedere a questa cala preferibile attraccare a pochi metri dalla riva e godersela da lì.

Sotto Cala dello Schiavone si trova Cala Volo di Notte, inconfondibile per il mare blu calmo e sereno. La cala è raggiungibile da Cala Spalmatoio e vi si arriva in appena 40 minuti percorrendo i sentieri. Le rocce a strapiombo rendono difficoltosa la discesa in acqua, ma da lassù il panorama è davvero mozzafiato.

Altra spiaggia magnifica di Giannutri è Cala Maestra, a cui si arriva a piedi percorrendo un sentiero di circa 1 km. Accessibile liberamente, questa cala è cosparsa di sabbia e ciottoli e su un lato presenta una piattaforma in cemento sulla quale ci si può sdraiare per prendere il sole. Tutto intorno è un susseguirsi di scogli, dettaglio che rende l’atmosfera suggestiva.

E poi c’è la splendida Cala dello Spalmatoio, dove si arriva a bordo del traghetto per giungere all’isola di Giannutri. Si trova proprio all’opposto di Cala Maestra e vi si affacciano la maggior pare delle case presenti sull’isola.

Profonda e con un litorale coperto quasi del tutto da scogli, questa cala ha acque pulitissime e trasparenti, solcate da bellissime sfumature di azzurro.

Anche a Cala Spalmatoio si accede liberamente ed è facile da raggiungere perché si trova accanto al centro abitato. Anche per questo motivo è la spiaggia dove ci sono più persone. Sia a Cala Maestra che a Cala Spalmatoio è consentito attraccare barche a motore e permanere in rada per la notte.