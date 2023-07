Stop al Reddito di Cittadinanza: ecco la mappa delle città dove si contano più sospensioni

Per molti nuclei percettori del Reddito di Cittadinanza è arrivata l’ultima ricarica della tanto discussa misura, che sarà sostituita dall’Assegno di Inclusione. I dati dell’Inps hanno messo in evidenza quali sono le città dove si contano più sospensioni della misura.

Dai dati si evince che Roma, Napoli e Palermo sono le città dove le sospensioni dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza sono molto più numerose. Nel Settentrione italiano è Torino la prima provincia a registrare il maggiore numero di sospensioni del Reddito di Cittadinanza. Se si considera la regione italiana che registra il maggiore numero di sospensioni, la prima della lista è la Sicilia. La sospensione dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza ha generato molto scontento tra i percettori italiani e molte critiche da parte dell’opposizione.

Nonostante il malcontento diffuso, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni è andato dritto per sospendere l’erogazione del RdC a molti nuclei familiari con “occupabili”. La vera sfida per il governo è quella di creare posti di lavoro. In effetti, il Reddito di Cittadinanza non ha mai funzionato, ma ha creato solo abusi, frodi ai danni dello Stato e lavoro in nero. Nel corso degli anni il RdC si è trasformato in un mero sussidio che non incentiva la formazione e l’occupazione. Era necessaria una modifica e così è stato fatto.

Secondo i dati dell’Inps, il RdC non sarà più erogato a oltre 169mila famiglie italiane, che hanno ricevuto un sms che notifica la sospensione della misura a partire dal mese di agosto. I nuclei familiari con minori, over 65, disabili e minori potranno continuare a percepire la misura fino alla fine dell’anno, poi successivamente sarà sostituito dall’Assegno di inclusione.

Addio Reddito di Cittadinanza: la mappa delle città con maggiore numero di sospensioni

Roma, Palermo e Napoli sono le città che contano il maggiore numero di sospensioni del Reddito di Cittadinanza. Sono i dati dell’Inps a confermarlo. L’area partenopea conta oltre 21mila sospensioni dell’erogazione del Reddito di Cittadinanza. È il maggiore numero in tutta Italia. Anche la Capitale italiana conta una cifra considerevole di sospensioni, oltre 12mila comunicazioni di stop. A Palermo il numero di sospensioni è arrivato a oltre 11mila.

Le principali regioni italiane che contano il maggiore numero di sospensioni della tanto discussa misura sono: Sicilia, Campania e Lazio. È la Sicilia la regione con il maggiore numero di sospensioni del RdC: sono oltre 37mila gli stop, mentre la Campania arriva a quasi 37mila sospensioni.

Le sospensioni del Reddito di Cittadinanza nel Nord Italia

Se il Sud è maggiormente interessato dalla sospensione del Reddito di Cittadinanza, nel Nord italiano la prima città che conta il maggiore numero di sospensioni è Torino. Il capoluogo piemontese si colloca all’ottavo posto nella classifica delle principali sospensioni. Sono oltre 4.600 le sospensioni nel torinese. Altra provincia interessata dalla sospensione della misura è Milano, che si colloca in decima posizione della classifica delle sospensioni del Reddito di Cittadinanza.

Se queste sono le città del Nord Italia con il maggiore numero di sospensioni, ci sono città che contano pochissime sospensioni. Sotto quota cento rimangono Bolzano, che ne conta 29, Belluno con 50 ed il capoluogo valdostano con 71 sospensioni.