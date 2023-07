Indovinello, trova il ricco tra questi 3: chi è che possiede una marea di denaro?

Sai dire chi è il più ricco tra questi 3 personaggi? Uno di loro possiede una valanga di denaro, ma come fare per capirlo? Scopri fra i personaggi quale possiede molti soldi e divertiti a risolvere questo indovinello!

Come fare per capire se una persona è veramente ricca come dice di essere? A volte le apparenze ingannano e bisogna scervellarsi per individuare la verità. Tuttavia, ci sono dei dettagli che a volte passano inosservati e che è invece consigliabile tenere in considerazione.

È il caso dei tre personaggi proposti nell’indovinello, che dicono tutti di avere raggiunto il successo e di essere diventati ricchi. Ma è davvero così? Come stanno veramente le cose? Ecco tutto quello che devi sapere per risolvere questo quesito!

La domanda dell’indovinello

La domanda a cui rispondere in questo indovinello è la seguente; chi è il più ricco fra i 3? In pratica, c’è stata la rimpatriata fra i compagni di una classe di liceo che non si vedevano da molti anni. Ad organizzare la rimpatriata è stata Becky, desiderosa di rivedere i suoi compagni di una volta e scoprire cosa avevano fatto nella vita.

Gli ex compagni si sono presentati e insieme a Bechy hanno rievocato i loro trascorsi. Alcuni hanno detto di essersi affermati bene e di aver raggiunto un enorme successo.

In particolare, Connie, Matilde, Tom e Beth hanno lasciato intendere di aver raggiunto una posizione economica florida. Tradotto in parole semplici, erano diventati ricchi e quindi possedevano molto denaro.

I personaggi presenti nelle immagini dell’indovinello

Nello specifico, Connie si è presentata alla rimpatriata indossando abiti di marche costose. Era tutta elegante e in ghingheri e i suoi abiti valevano parecchio. Matilde aveva ben due smartphone di ultima generazione, di quelli ad elevata tecnologia, che ovviamente solo chi è benestante può permettersi.

Tom si è presentato con una bella auto sportiva, una vettura di lusso che pochi si possono permettere. Beth ha invece preferito indossare un orologio firmato, che portava al polso con molta disinvoltura.

Ma come capire chi fra loro è veramente ricco e possiede molto denaro? Probabilmente ti stai scervellando per trovare la soluzione, tuttavia devi guardare bene i dettagli, perché è dalle immagini che potrai scoprire la verità e dare la risposta all’indovinello.

La soluzione

Se guardi con attenzione ti accorgerai di alcuni particolari che al primo sguardo sicuramente non hai notato. Per esempio, Connie non ha tolto le etichette dai vestiti che indossa, segno che dopo la rimpatriata magari ha intenzione di restituirli. Se potesse permettersi di indossare abiti costosi non dovrebbe farlo, non credi?

I telefoni di Matilda sono falsi e puoi vederlo dal brand impresso che è solamente una copia del marchio originale. Anche lei, se fosse ricca, non avrebbe bisogno di esibire telefono importanti ma fasulli, non pensi? Allo stesso modo, l’orologio di Beth è più grande del suo polso e non si adatta affatto a lei.

Questo significa che non è di sua proprietà e probabilmente se l’è fatto prestare da qualcuno per fare bella figura. L’unica persona che non ha ingannato gli altri è invece Tom, che ha esibito la sua auto di lusso con orgoglio. L’auto costosa è alla vista di tutti, quindi la persona ricca fra gli ex compagni di Becky è proprio Tom!

Come vedi, risolvere un indovinello non è difficile, basta prestare attenzione ai dettagli che a volte non guardiamo abbastanza. Proprio da essi possiamo capire chi è la persona che abbiamo davanti, se mente o se sta dicendo la verità.

Gli oggetti e l’abbigliamento spesso traggono in inganno, ma ci sono cose che non è possibile nascondere o comunque possedere se non si è abbastanza ricchi. Nel caso dell’auto sportiva di lusso che Tom ha esibito è evidente che solo una persona facoltosa può esserne in possesso!