Ecco la tecnica molto facile e rivoluzionaria per scoprire se qualcuno ti mente

Sai smascherare un bugiardo solo parlandoci per 5 minuti? Se la risposta è no, ti invitiamo a proseguire con la lettura. Questa la tecnica per scoprire se qualcuno ti mente.

Ti stiamo per svelare un segreto che solo pochissime persone veramente conoscono: c’è una tecnica efficace al 100% che ti permette di individuare una persona bugiarda. Ecco quale.

Persone bugiarde, come riconoscerle

Si dice che le bugie hanno le gambe corte, ma è davvero così? Alcune persone sono così brave ed abili a mentire tanto da farci dubitare della realtà dei fatti, di quella che almeno in apparenza si conosce.

Tutti ci siamo ritrovati ad essere circondati da bugiardi o persone poco oneste e leali. Ma quanto tempo ci è voluto per smascherarle? Sicuramente troppo.

Esiste invece una tecnica che oggi vogliamo condividere con te, e che, non ne dubitiamo affatto, ti sarà molto utile in futuro. È un metodo efficace e veloce per individuare immediatamente chi ci dice una bugia.

In generale, riconoscere una persona che mente non è impossibile. Ci sono alcuni segnali che devi osservare: la gestualità per esempio, la velocità con cui esprime il suo pensiero o ancora il contatto visivo. Approfondiremo questi aspetti tra poco. Qual è invece la tecnica che ti permette di smascherare un bugiardo velocemente? Questa qua.

La tecnica per scoprire se qualcuno mente

Se vuoi apprendere la tecnica per smascherare chi dice le bugie, sei nel posto giusto. Oggi vogliamo condividere con te un sistema che ti permette di azionare una sorta di radar contro i bugiardi.

Se hai il dubbio che qualcuno ti stia mentendo tutto ciò che devi fare è lasciare che ti racconti la sua verità distraendolo con altre domande o invitandolo a fare insieme a te un’altra attività.

Chi mente è concentrato sempre a non commettere errori che possano farlo cadere nella sua stessa trappola. Ma mentire richiede non solo una incredibile memoria ma anche tanta concentrazione: la persona bugiarda, se distratta, potrebbe rivelarsi per ciò che davvero è: falsa e sleale.

È stato un professore dell’Università di Portsmouth, Aldert Vrij, a condurre uno studio sulla psicologia umana. Dopo 15 anni di ricerche e una pubblicazione sull’International Journal of Psychology & Behavior Analysis, è arrivato ad una conclusione importante con il suo team: se chi mente è distratto, finirà sicuramente per essere smascherato!

Altri metodi per smascherare un bugiardo

Come anticipato poco più sopra, ci sono però anche altri metodi che consentono di smascherare un bugiardo. E tantissimi altri, che invece, ci aiutano a capire come agire se siamo circondati da persone odiose ed antipatiche.

Paul Ekman, docente di psicologia presso l’Università di San Francisco, ha parlato in diversi convegni delle cosiddette “microespressioni”: il viso di una persona cambia per 25 secondi se questa sta dicendo una bugia. Il volto di un bugiardo rivela cioè quello che il suo subconscio vuole invece tenere nascosto.

Invece, la professoressa americana Maureen O’Sullivan, ha dichiarato che un bugiardo, nel momento in cui sa di dover mentire, inizia a sorridere anche se la situazione da raccontare è triste o drammatica: si tratta di una finta empatia che consente di smascherare chi mente.

Questi altri atteggiamenti tipici di un bugiardo:

evitare il contatto visivo con la persona a cui si sta mentendo;

balbettare;

avere mani e viso sudati;

tenere una comunicazione veloce e contraddittoria.

Questi sono alcuni comportamenti che una persona bugiarda è solita avere. Se vuoi però smascherare chi mente in pochi secondi, non ti resta che mettere in pratica la tecnica che ti abbiamo sopra spiegato.