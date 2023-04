Controlla questo dettaglio sul citofono: i ladri hanno preso di mira la tua casa

Se si dovesse notare un particolare segno disegnato sul citofono della propria abitazione, si potrebbe essere in pericolo. Scopriamo perché.

Alcuni particolari simboli potrebbero essere stati scritti sul citofono da persone male intenzionate che hanno intenzione di rubare nelle nostre case.

Citofono: guarda bene se ci sono dei simboli disegnati

Il citofono è uno strumento usato per consentire la comunicazione tra l’esterno e l’interno di un edificio, siano ad esempio appartamenti oppure uffici.

Esso si compone di un microfono e di un altoparlante che consentono di comunicare con chi si trova dall’altra parte del dispositivo. Di solito, è dotato di un pulsante per aprire la porta o il cancello. Il citofono serve quindi a controllare l’accesso alle proprietà private e a garantire la sicurezza degli occupanti.

La casa, infatti, è il luogo dove più di tutti, dovremmo sentirci al sicuro. Soltanto a casa nostra, infatti, siamo in grado di essere noi stessi al cento per cento, di rilassarci, di vivere con i nostri familiari e riposare. Se, da un lato, la sicurezza è importante, dall’altro è anche vero che spesso ce ne dimentichiamo sottovalutandola nei nostri appartamenti.

In particolare, se sul citofono sono apparsi dei particolari segni, potrebbe significare che i ladri hanno preso di mira la nostra abitazione. Vediamo di quale segno si tratta.

Effrazione prossima o in corso?

La paura che la nostra casa venga svaligiata, quando è vuota o, ancora peggio, con noi o i nostri familiari all’interno, spesso potrebbe concretizzarsi prima di quello che ci si aspetta. Per prevenire questo problema, oltre che fastidioso, molto pericoloso, si cercano tutti gli stratagemmi per prevenirlo.

Si installano, ad esempio, videocamere di sorveglianza, allarmi, sensori di movimento. Eppure, a volte, potrebbe non bastare.

Una leggenda metropolitana vuole che il ladro in questione, prima di compiere effrazione in una determinata abitazione, controlla i movimenti al suo interno e quelli del circondario.

Spesso, nel momento in cui avvengono tali controlli, potrebbe voler segnare sul citofono alcuni simboli, legati ad un linguaggio, per così dire, interno. In particolare, uno starebbe ad indicare che quell’abitazione è molto papabile per essere svaligiata.

Il simbolo ricorda un rettangolo, con un lato piegato su se stesso che forma una sorta di X. Un vero e proprio via libera non solo a derubare la casa ma anche perché non è abbastanza controllata o movimentata. I ladri, al suo interno, non avrebbero filo da torcere. A dare conferma su questo simbolo, molte voci provenienti dalla strada e di persone già derubate.

Naturalmente, questa informazione va presa con le pinze, poiché è frutto di dicerie e passaparola. Tuttavia, controllare non nuoce e, nel caso, correre ai ripari potrebbe servire. Del resto, la prudenza non è mai troppa.