Il Manchester United è a un passo dalla cessione allo sceicco del Qatar

Trattativa vicina alla chiusura, per il passaggio del Manchester United allo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani. L’ultima decisiva offerta milionaria.

Ci sarebbero 5 miliardi di sterline sul piatto della famiglia Gazler, o magari di più. Si, perché lo scorso mercoledì lo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani presidente della Qatar Islamic Blank aveva presentato la sua ultima offerta agli attuali proprietari del Manchester United per l’acquisizione del club. Adesso, dopo una lunghissima trattativa, pare che le parti siano vicinissime alla fumata bianca. Le ultime novità e il ritiro dalla trattativa da parte del miliardario di Sir Jim Ratcliffe. I red devils come il Psg, potrebbe dunque passare al fondo qatariota.

Il Manchester United a un passo dalla vendita al fondo dello sceicco Jassim bin Hamad al-Thani

Il Manchester United sarebbe a un passo dalla cessione agli sceicchi. Si, dopo il Psg, anche il club più importante d’Inghilterra potrebbe passare nelle mani dei qatarioti, secondo le ultime indiscrezioni. Dunque il fondo del Qatar con a capo lo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani sarebbe a un passò dalla fumata bianca dopo l’ultima offerta risalente allo scorso mercoledì. E’ stata infatti la sua quinta, e a quanto pare ultima, offerta per l’acquisizione del 100% delle quote della squadra.

Uno dei problemi per il quale la famiglia Gazler, che aveva acquistato il club nel 2003 e che lo scorso novembre aveva detto di voler mettere in vendita le quite, non aveva accettato l’offerta del presidente della Qatar Islamic Bank, era stata proprio la richiesta da parte dello sceicco di volere la totalità delle quote. Alla famiglia invece non sarebbe affatto dispiaciuto rimanere in società, tramite la vendita di tante ma non di tutte le quote.

Ed è in quel momento che le quotazioni di Sir Jim Ratcliffe erano salite. L’inserimento in trattativa dell’uomo più ricco del Regno Unito aveva fatto tremare il fondo qatariota, visto che il fondatore di Ineos avrebbe avuto intenzione di mantenere alcuni membri della famiglia Gazler in società dopo la sua eventuale acquisizione.

Si torna dunque, con questa doverosa premessa, alle indiscrezioni di oggi. Dal Qatar si apprende infatti che l’ultima offerta fatta da Jassim bin Hamad al-Thani abbia fatto definitivamente cedere i proprietari del Manchester United. Lo riferisce in queste ore La Repubblica, che ha citato a sua volta i quotidiani americani e qatarioti CNBC e Al-Watan. Secondo questi ultimi infatti l’annuncio è orami imminente, dell’acquisizione del Manchester United da parte degli sceicchi del Qatar.

Una lunga trattativa

L’offerta era stata di 5 miliardi di sterline, quella risalente allo scorso mercoledì da parte di Jassim bin Hamad al-Thani (ossia circa 5,8 miliardi di euro). Rimane in ogni caso un fondo di 1 miliardo garantito per il miglioramento della infrastruttura del club. Lo sceicco è proprietario di una delle banche più importanti del paese, e a differenza di Ratcliffe avrebbe intenzione di non lasciare alcuno spiraglio alla famiglia che oggi è proprietaria del club. L’offerta, che avrebbe secondo le ultime indiscrezioni fatto vacillare Glazer e Raine Group, che ha rappresentato il ruolo di advisor nella trattativa, sarebbe a un passo dalla fumata bianca anche perché – come scritto in questi giorni dai media inglesi – qualora Glazer rifiutasse anche questa proposta il Qatar uscirebbe definitivamente dalla trattativa.

Una risposta era attesa per la giornata di venerdì, ma evidentemente è stata fatta – oltre a quella da 5 miliardi di sterline – un’ulteriore offerta di cui i dettagli verosimilmente saranno resi noti nelle prossime ore. Fattore che andrebbe a spiegare lo slittamento del termine ultimo per una risposta da parte degli attuali proprietari dello United.

Tornando per un attimo ai Glazer, la sua strategia ha portato tanti investitori al ritiro dalla trattative che la famiglia stessa aveva aperto tramite un annuncio nello scorso novembre. In questo contesto Ratcliffe sembrava davanti a tutti, anche allo sceicco, perché la sua offerta avrebbe permesso a due membri della famiglia Glazer di rimanere all’interno del consiglio. Si tratta di Joel e Avram Glazer, proprietari del club dopo la morte di Malcolm, che potrebbero mantenere le rispettive quote e ruoli. Nelle ultime settimane addirittura era circolata la notizia dell’inserimento anche di altri quattro fratelli che erano propensi al rimanere nel club.

Ma le notizie che arrivano dal Qatar adesso fanno pensare a un passaggio agli sceicchi quasi scontato. Decisiva l’ultima offerta, che porterebbe lo Stato Arabo a possedere un’altra grande squadra del calcio europeo dopo il Paris Saint Germain, ma stavolta di tutt’altra caratura. Si, perché se i francesi stanno diventando grandi grazie alla nuova proprietà, lo United può vantare già il ruolo di squadra più amata al mondo – tra tifosi in patria ed estimatori in giro per i continenti. Un fattore sicuramente da non sottovalutare. L’investimento potrebbe portare un Manchester, già ampiamente in classifica tra le società più potenti del mondo dal punto di vista economico, ancora più in alto e i red devils a guardare obiettivi ancora più ambiziosi.