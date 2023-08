È velenoso e circola nei nostri mari: non ti avvicinare se lo intravedi in acqua

Sapevi che esiste un animale velenoso nei nostri mari e che non devi toccare? Scopriamo di quale animale stiamo parlando, che non devi toccare se lo avvisti in acqua!

Esistono animali marini che è meglio non toccare perché sono velenosi. E’ il caso del pesce scorpione che si può avvistare nei mari della Calabria. Scopriamo nel dettaglio dove è stato visto questo pesce pericoloso, che non deve essere assolutamente toccato!

Dove è stato avvistato l’animale velenoso

Il pesce scorpione avvistato per prima volta in una località chiamata ‘Le Castella’, situata in una frazione di Isola di Capo Rizzuto, nella provincia di Crotone. Il pesce, quindi, è in Calabria, ed è stato catturato da esperti pescatori, che per recuperarlo sono dovuti scendere a quasi 24 metri di profondità.

Per la seconda volta il pesce è avvistato anche nella giornata di domenica 25 giugno, ma a differenza della volta precedente c’è solo uno scatto a rivelarne la presenza in mare. A fare la foto è stato un subacqueo mentre si stava dedicando ad una piacevole immersione lungo le coste di Marina di Gioiosa Ionica, località balneare della provincia di Reggio Calabria.

Il subacqueo ha scattato la foto al pesce scorpione che si trovava a 12 metri di profondità. Dei due avvistamenti sono stati informati la Capitaneria di Porto di Crotone che ISPRA. Proprio quest’ultima ha provveduto a lanciare l’allarme a coloro che si recano lungo le coste calabresi per trascorrere le vacanze.

Come sottolineato da Ispra, sono tre le specie ittiche da cui stare lontani, compreso il pesce scorpione, ma scopriamo tutto su questa specie, perché pericolosa e come evitarne il contatto.

Perché il pesce scorpione è pericoloso

Pesce dall’aspetto non proprio piacevole, il pesce scorpione, il cui termine scientifico è Pterois miles, è segnalato dall’Ispra come fra i più pericolosi e dai quali bisogna stare alla larga. Originario del Mar Rosso, questa specie aliena ha fatto l’ingresso nelle nostre acque tramite il Canale di Suez.

Anche se si tratta di una specie commestibile, è bene sottolineare che è comunque una specie molto pericolosa. In particolare, se si deve consumare e quindi deve essere pulito, bisogna prestare attenzione a prenderlo senza pungersi.

Infatti, questo pesce è caratterizzato da tante spine velenose presenti in diverse zone del corpo, come per esempio nella zona pelvica, in quella anale e sul dorso. Le spine sono sottili ma piuttosto lunghe e se pungono la pelle possono arrecare danni anche molto seri.

In alcuni casi possono portare delle complicanze così gravi da portare alla morte. Un altro dettaglio da tenere in considerazione è anche il fatto che il veleno rimane pericoloso che dopo che l’animale è deceduto. Pare che gli effetti letali del veleno rimangano attivi anche dopo che sono passati due giorni dalla sua morte.

Come evitare di venire a contatto con il pesce scorpione

Per non venire a contatto con il pesce scorpione la prima cosa da non fare è quella di immergersi dove le acque sono eccessivamente profonde. Inoltre, non andare troppo in profondità senza la guida di un subacqueo esperto, soprattutto se ci si trova in zone dove è già avvistato il pesce scorpione.

Nel caso invece dovessi vederne uno, evita assolutamente di toccarlo ed esci dall’acqua. Anche se indossi dei guanti, non toccare mai questo pesce. Allo stesso modo del pesce scorpione, altri pesci sono pericolosi e fra questi troviamo il pesce coniglio, il pesce palla maculato e altri esemplari dai quali bisogna in tutti i modi stare lontano.

A raccomandarlo sono alcuni ministeri del nostro paese, fra cui quelli dell’Agricoltura, della Salute e dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che hanno dato il patrocinio per la campagna ‘Attenti a quei 4!’.