I carabinieri hanno arrestato un uomo 50enne di Torre Annunziata perché in casa e in giardino aveva oltre 2 chili di banana kush, un potente hashish.

Non si tratta di una semplice droga, quello che viene chiamato anche fumo alla banana è uno degli hashish più potenti in circolazione. L’enorme quantità è stata sequestrata dalle forze dell’ordine, così come la proprietà dell’uomo che possedeva la sostanza nascosta in diversi punti, ancora imballata. Inoltre aveva anche 190 grammi di marijuana.

Arrestato un uomo a Torre Annunziata per detenzione di hashish

A Napoli si concentrano le maggiori notizie riguardanti gesti criminali e anche se non è una regola ovviamente, quando leggiamo di cittadine come Torre Annunziata, non è raro apprendere di fatti sconcertanti venuti alla luce grazie all’intensa attività delle forze dell’ordine che in questi luoghi cercano di fare del loro meglio nonostante il contesto molto difficile. Come la storia che riportiamo oggi, riguardante un 50enne che nella sua abitazione nascondeva un quantitativo di droga molto grande.

In particolare, l’uomo possedeva una potente varietà di hashish, chiamata banana kush, ancora imballata nelle confezioni. La nascondeva in casa e in giardino, insieme a 190 grammi di marijuana.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri di Boscoreale, che hanno ispezionato la casa dell’uomo che, prima di questo reato, era incensurato. Arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, il residente di Torre Annunziata dovrà scontare ora gli arresti domiciliari in attesa di giudizio, nel frattempo ovviamente tutte le sostanze sono stata sequestrate.

Complessivamente, il peso dell’hashish sequestrato – considerato il più potente in commercio – è di oltre 2 chili e probabilmente è stato acquistato da poco. Secondo i militari sarebbe stato spostato a breve in un altro posto, dove poi sarebbe stato diviso in confezioni più piccole e poi venduto al dettaglio nelle piazze di spaccio, fruttando al 50enne un buon guadagno.

Sono le droghe dagli effetti psicotropi più potenti infatti quelle maggiormente ricercate dai giovani, e non solo. Nonostante il nome che sembra innocuo, l’hashish banana kush è discretamente conosciuto e ricercato, ma dagli effetti dannosi per l’alta quantità di componente psicoattiva.

L’hashish banana kush

Sembra quasi il nome di una merendina per bambini, in realtà banana kush – o più semplicemente il cosiddetto fumo alla banana – è una varietà di hashish dagli effetti psicotropi molto marcati. Può raggiungere una concentrazione del 27% di Thc, valori simili alla più diffusa Amnesia Haze.

La particolarità di questo tipo di droga viene ben descritta sui siti internet specializzati nel settore, dove possiamo trovare vere e proprie recensioni del prodotto, che ne esaltano la qualità. L’aroma e il sapore dell’hashish ricordano quelli della banana, quindi un gusto piacevolmente dolce che nasconde un’azione devastante sull’organismo e sul sistema nervoso, aumentando ancora di più l’assuefazione.

La varietà banana kush è ibrida e ha questo aroma inconfondibile e molto interessante che fa gola a tanti acquirenti. Precisiamo però che il mercato di questa specie non è solo illegale, nei siti specializzati infatti viene venduta per scopi medicinali, ad esempio è impiegata per la fibromialgia, la sclerosi multipla e i disturbi dell’umore. Ottima contro lo stress e la depressione, banana kush aiuta anche a stimolare la creatività, porta al rilassamento e in generale dà un senso di sollievo.

È un buon rimedio anche contro la fatica e come antidolorifico, specialmente per il mal di testa. Però c’è da fare una distinzione importante, sebbene spesso si parli di questa varietà come una cosa innocua che può essere tranquillamente coltivata anche in casa, c’è comunque bisogno di acquistarla presso rivenditori ufficiali che possano attestare la quantità di cannabinoidi contenuti nelle infiorescenze e negli altri prodotti a base di banana kush. Acquistando da un rivenditore autorizzato sarà possibile anche capire il luogo di origine e il tipo di coltivazione legale di provenienza.

Quantità come quelle che possedeva il 50enne scoperto dalle autorità non possono essere giustificate in alcun modo e soprattutto, mancano delle dovute certificazioni quindi non è chiaro quanto Thc contenga la droga, che in queste ore verrà sottoposta ai dovuti controlli in laboratorio.

Per l’ex incensurato ci sono accuse molto pesanti e i carabinieri puntano a far luce sui suoi contatti per capire da chi l’ha acquistata e chi sono le altre persone coinvolte nel giro di affari, compresi i luoghi dove sarebbe stata venduta.