Pesciolini d’argento in casa, te ne disfai così: butta una manciata sul pavimento

Sono i pesciolini d’argento e tutti almeno una volta nella vita hanno avuto a che fare con loro. Ma con questo rimedio naturale si possono sconfiggere in pochi secondi.

Non è raro aver incontrato nel corso della propria vita i pesciolini d’argento, piccoli animali dal color argento dalla pelle luminosa. In altri casi si possono anche identificare come i pesciolini del legno o della polvere, perché spuntano sempre in queste situazioni e sono particolarmente fastidiosi.

Ma che cosa sono e come sconfiggerli completamente?

Che cosa sono i pesciolini d’argento

Il vero nome di questi insetti è Lepisma saccarina, noti come piccoli esserini di colore argento con antenne lunghe e abbastanza viscidi.

La loro caratteristica principale è riuscire a mimetizzarsi e non farsi assolutamente trovare, in qualsiasi angolo della casa. In Italia sono chiamati pesciolini d’argento, ma non hanno nulla a che vendere con l’acqua: il soprannome deriva dal fatto che siano impossibili da afferrare e sgusciano via dissolvendosi nel nulla.

Questi piccoli insetti sono longevi e possono arrivare sino a 3 anni di vita, moltiplicandosi in maniera continuativa. Basta pensare che una femmina depone sino a 20 uova al giorno, sopravvivendo mesi senza cibarsi. Insomma, sono forti e si mimetizzano in casa: come fare per mandarli via?

Cosa mangiano e caratteristiche

I Pesciolini d’Argento sono ghiotti di zucchero, ma non disdegnano anche di carta – colla – legno – fibre naturali e guarnizioni e comunque tutto quello che si trova in casa. La loro presenza è segnalata da alcune macchie gialle che si notano su biancheria e libri.

È bene confermare che non siano per nulla nocivi, non pungono , non sono velenosi e non chiedono nulla se non mangiare libri o mobili senza essere disturbati.

Pesciolini d’Argento, addio con questi rimedi naturali

Se c’è il sospetto o la conferma che in casa ci siano questi animaletti, allora p il momento di agire per mandarli via il prima possibile. Un rimedio diretto è prendere una ciotola o una bottiglia colma di zucchero – patate e pezzetti di pane così che si possano trovare tutti nella stessa zona, accompagnandoli poi fuori casa mentre mangiano.

Altri consigli da seguire possono essere:

Conservare cibi in contenitori ermetici

Arieggiare continuamente la casa, perché amano l’umido e odiano la luce del giorno

Passare sempre l’aspirapolvere , soprattutto vicino ai vecchi battiscopa in legno

, soprattutto vicino ai vecchi battiscopa in legno Usare oli essenziali, profumatori e spezie che allontanano gli insetti. In particolare, loro non sopportano l’odore di alloro e lavanda ma anche la menta o la citronella. Questi aromi faranno cambiare loro casa nell’immediato.

Se è una infestazione massiva, allora è il caso di rivolgersi ad esperti del settore che procederanno con uso di insetticidi naturali e metodi diretti. Il tutto avviene sempre nel pieno rispetto di persone e animali, contattando solo aziende specializzate.