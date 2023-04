È uno dei posti più belli al mondo, nulla da invidiare alle Maldive: è in Italia

È uno dei posti più belli al mondo. Sembra di stare alle Maldive ma in realtà lo puoi raggiungere con poche ore di auto. Si trova in questa regione italiana.

Hai visto questo mare cristallino e la sabbia bianca? Maldive? No, Italia! Questo piccolo paradiso terrestre si trova proprio nel nostro Paese. Ecco dove e soprattutto come raggiungerlo.

Tutte le bellezze dell’Italia

Ci sono alcuni luoghi, nazioni o paesi che ti restano nel cuore e l’Italia è uno di questi. Straordinariamente bella per i suoi abitanti e meravigliosa per chi prende un aereo e la raggiunge pur vivendo dall’altra parte del mondo, possiamo ritenerci fortunati a godere di tutte le bellezze nostrane.

Non solo è culla di antiche civiltà che hanno scritto la storia del mondo ma anche patrimonio di arte e architettura che tutti ci invidiano. E della lingua ne vogliamo parlare? L’italiano non è semplicemente uno degli idiomi più difficili da imparare ma anche quello più bello da apprendere e parlare.

Chi visita la nostra Nazione, come straniero o come cittadino resta senza dubbio incantato dalle bellezze paesaggistiche che il territorio italiano offre. Tante sono le località balneari nostrane da vedere almeno una volta nella vita.

Guarda attentamente questa immagine. Cosa vedi? Sicuramente uno scenario da sogno. Un mare cristallino, un cielo limpido e un litorale sabbioso che aspetta solo di essere calpestato da piedi pronti ad immergersi in acque da sogno. Dove si trova questo luogo magico? Maldive? No, Italia!

È uno dei posti più belli al mondo e si trova proprio in Italia

Ebbene sì, questo splendido paesaggio marino che sembra quasi un dipinto, una cartolina per quanto è bello, si trova proprio in Italia! È uno dei posti più belli al mondo ed è proprio a casa nostra.

Dove si trova questo luogo che tanto assomiglia alle Maldive? Non ci crederai ma puoi goderti uno spettacolo del genere solo recandoti in Puglia perché sì, i tuoi occhi stanno ammirando le famose Maldive del Salento.

Si tratta di una piccola insenatura naturale che è letteralmente incastrata tra Pescoluse e Torre Pali. Difficilmente troverai un mare più pulito di questo. Si pensi solo che il Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente ha definito le Maldive del Salento come la località balneare naturale più bella e pulita dell’Italia.

Per raggiungere questo gioiello tutto italiano devi arrivare a Marina di Pescoluse in provincia di Lecce e distante solo 16 chilometri da Santa Maria di Leuca.

Perché si chiamano Maldive del Salento è piuttosto semplice da capire. Basta guardare le immagini qui sotto per rendersi conto che nome più giusto di questo non poteva essere dato a questo spettacolare paradiso terrestre.

Ti sorprenderà forse sapere che le Maldive italiane sono un luogo certamente incontaminato ma non sconosciuto. Ogni estate, a partire da marzo, italiani e stranieri visitano questo scorcio naturalistico bello come pochi.

Luglio e agosto è praticamente quasi inaccessibile: la spiaggia fine e bianca si riempie di turisti arrivati da ogni dove a godersi il sole, il mare e il passaggio mozzafiato. Visto come è semplice visitare posti nuovi e incontaminati senza uscire dall’Italia? Basta solo andare in Puglia!

D’altronde questa regione è bella davvero e non solo per il mare incantevole che offre ma anche per l’arte, il cibo e l’architettura. Mai provato l’esperienza di soggiornare in un trullo? Solo nel Salento questa esperienza è possibile.