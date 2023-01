E’ morto Fred White, l’ex batterista della band Earth, Wind & Fire

Si è spento all’età di 67 anni il batterista Fred White, componente della band storica statunitense molto in voga tra gli anni 70 e 80. Lui, insieme al fratello Maurice, scomparso nel 2016, sono stati i primi membri degli Earth, Wind & Fire.

Ad annunciare la sua dipartita in un post nel suo profilo social è stato il fratello Verdine, comunicando che l’artista è stato trovato morto la mattina di Capodanno.

I successi di Fred White

Classe 1955, nato a Chicago, nello Stato dell’Illinois, Fred White, ha iniziato all’età di 9 anni a suonare la batteria; quando ne aveva solamente 14, forma insieme al fratello Maurice, la leggendaria band di successo tra gli anni 70 e 80, che prende il nome di Earth, Wind & Fire.

Loro sono stati tra i primi a infrangere i tabù razziali nella musica pop, riscuotendo molto successo sia con gli afroamericani che con persone della comunità bianca. Nel 1979, sono stati la prima band afroamericana ad esibirsi nel palco del Madison Square Garden di New York, registrando un tutto esaurito.

Nel 2000, Fred White, è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame, a Los Angeles. Il gruppo, durante la presidenza di Barack Obama, ha vissuto un nuovo periodo di notorietà, poichè, nel 2009, sono stati tra i primi artisti ad esibirsi alla Casa Bianca dopo l’elezione del presidente degli Stati Uniti.

L’annuncio del fratello Verdine

A comunicare la morte dell’ex batterista è stato il fratello Verdine, attraverso un post pubblicato sui social:

“Carissimi familiari, amici e fan, la nostra famiglia oggi è rattristata dalla perdita di un meraviglioso e talentuoso membro, il nostro amato fratello Frederick Eugene Freddie White. Ha raggiunto in cielo i nostri fratelli Maurice, Monte e Ronald e adesso suona la batteria con gli angeli.”

Queste le parole di Verdine White, dopo aver trovato morto il fratello Fred la mattina di Capodanno. Avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 13 gennaio. Sconosciute le cause del decesso.

La carriera con gli Earth, Wind & Fire

Fred White, vincitore di ben 6 Grammy Award è noto per essere stato il batterista degli Earth, Wind & Fire, storica band statunitense di successo tra gli anni 70 e 80; nei propri dischi hanno esplorato diversi sound, tra questi la R&B, disco, soul, funk e jazz.

Il gruppo si è anche distinto per la sua carica, per gli spettacoli pieni di energia e vitalità, con la presenza di ottoni e di una kalimba, uno strumento a percussione di origine africana fatto di lamelle di metallo.

Nel 1975, la band, raggiunge l’apice del suo successo con l’album That’s the way of the world, vendendo più di 90 milioni di dischi. Tra le loro canzoni che sono diventati dei grandi classici troviamo September e Boogie Wonderland.