“Titolo revocato”, la regina sarebbe furiosa: purtroppo è stato cacciato

Un membro di Buckingham Palace non ha più l’ufficio e la regina Elisetta sarebbe parecchio furiosa.

Il fautore di questa novità a Buckingham sarebbe proprio Re Carlo che ha voluto revocare l’ufficio a questo membro un tempo importante della casa reale inglese.

Chi non ha più l’ufficio a Palazzo Reale

Re Carlo III è succeduto a sua madre la Regina Elisabetta ormai da settembre ma già ha fatto intendere qual è l’intento del suo regno. Non appena è salito al trono, infatti, ha deciso di far cadere diverse teste. Una emblematica, ad esempio, la guardarobiera della Regina.

Un altro che si è visto togliere l’ufficio è stato Andrea di York che è caduto sempre più in basso. Andrea aveva già deciso di ritirarsi a vita privata dopo aver visto la revoca dei suoi gradi militari, ma anche dei patronati e del trattamento di altezza reale.

Oggi, Re Carlo III ha scelto di proibire a lui l’utilizzo dell’ufficio nel palazzo reale di Buckingham Palace. Il principe Andrea, dunque, non potrà più utilizzare il Palazzo per la sua corrispondenza. Nei suoi confronti, inoltre, è stato preso un ulteriore provvedimento che complica ancora di più lo status di Andrea che, con quasi assoluta probabilità, non lavorerà più per la corona.

Ne è risultato, agli occhi della stampa, che il principe Carlo III avrebbe cacciato Andrea da palazzo. Il duca di York, già caduto in disgrazia a seguito dello scandalo Epstein, non avrebbe, dunque, più alcun diritto di poter entrare a Palazzo poiché la residenza è per lui off limits.

Un tabloid inglese ha spiegato che ormai la presenza di Andrea a Buckingham Palace non è giustificata:

“Il Re è stato chiaro. Il principe Andrea non ha alcun incarico ufficiale. È rimasto da solo”.

Il problema principale ora è che tutto lo staff che era al servizio di Andrea rischia di perdere il posto a meno che non vengano reindirizzati ad altre funzioni.

Perché la regina Camilla è furiosa

Il destino di Andrea, dunque, sembra essere segnato anche se lui non si arrende. Sembrerebbe, infatti, che il duca di York avrebbe assoldato una serie di esperti per cercare di salvare la sua carriera reale. Questo è quello che riporta l’Evening Standard. Un’operazione che, dopo essere stato cacciato da palazzo avrebbe ancora più dell’impossibile.

Inoltre, un’altra decisione è stata presa da Re Carlo: il grado di colonnello della Grenadier Guards (reggimento della fanteria risalente al 1656), che apparteneva ad Andrea, andrà a sua moglie, la Regina consorte Camilla. A questo punto, la regina -fosse ancora viva- sarebbe furiosa perché proprio suo figlio ha avuto un trattamento del genere.

In realtà, non è il primo rimescolamento dei titoli militari. Re Carlo, infatti, ha pensato di far diventare William colonnello delle Welsh Guards, un incarico che era suo. Kate Middleton, invece, è diventata colonnello delle Irish Guards preso in eredità da suo marito. Re Carlo, invece, è diventato Colonel-in-chief dei reggimenti della Household Division. L’obbiettivo è quello di una monarchia più snella ma anche uno schiaffo ad Andrea.