Ken Block è morto in seguito a un incidente fatale avvenuto poche ore fa sulla neve di Park City, nello Utah.

Il pilota di rally era molto conosciuto su YouTube, dove appassionava i fan con le sue spericolate avventure. Lo stuntman statunitense è morto proprio mentre praticava una delle sue tante passioni, infatti era alla guida di una motoslitta quando improvvisamente il mezzo si è capovolto.

È morto Ken Block

Classe 1967, Ken Block era uno stuntman statunitense conosciuto per essere un grande pilota di rally.

La star di YouTube ha perso la vita in circostanze tragiche, infatti nel primo pomeriggio di ieri la motoslitta con la quale stava effettuando una discesa sulla neve di Park City, nello Utah, si è ribaltata scaraventandolo a terra e finendo sopra di lui.

Il terribile incidente e quindi la scomparsa è stata annunciata dal suo team, l’Honnigan Racing, che lui ha contribuito a fondare. In una dichiarazione la squadra ha ricordato affettuosamente il pilota:

“È con rammarico che confermiamo la morte di ken block a causa di un incidente in motoslitta. hern era un visionario, un’icona e un pioniere. soprattutto, era un buon padre e marito, ci mancherà incredibilmente”.

Secondo quanto ricostruito dall’ufficio dello sceriffo, Block stava guidando il mezzo sulle montagne nella contea di Wasatch, a ridosso di un pendio molto ripido.

Ad un certo punto, per cause ancora in corso d’accertamento, la motoslitta si è capovolta scaraventandolo sulla neve per poi finire sopra di lui schiacciandolo letteralmente.

Per il 55enne non c’è stato nulla da fare, infatti è morto sul colpo e i soccorsi, giunti intorno alle 14, non sono stati utili poiché le ferite riportate nell’impatto sono stata tali da determinarne il decesso all’istante.

Ken Block lascia la moglie Lucy e i loro tre figli.

Chi era Ken Block

Kebn Block è nato a Long Beach nel 1967 e nel corso degli anni ha praticato diverse discipline come lo skateboard, lo snowboard e il motocross.

Dopo aver iniziato la carriera nel mondo del rally, nel 2005, Block era stato nominato miglior pilota in questa disciplina durante il Rally America Championship.

Ha gareggiato in tantissimi campionati in tutto il mondo collezionando vari tioli. In particolare ha vinto diverse medaglie rallycross agli X Games, eventi commerciali con cadenza annuale dedicati agli sport estremi.

È stato anche imprenditore, fondando la società di abbigliamento sportivo DC Shoes, inoltre è stato protagonista di alcuni show e serie tv, nonché youtuber molto seguito da grandi e giovani.

Ha prodotto la serie di video Gymkhana, dove guidava su piste pericolose e percorsi a ostacoli con video che hanno avuto milioni di visualizzazioni sulla famosa piattaforma.

Nei prossimi mesi era atteso il debutto della nuova serie Electrikhana, sequel dove avrebbe compiuto acrobazie e drift con le auto più potenti al mondo, focalizzandosi in particolare sulle Ford e recentemente sulle Audi.

Un pilota e un personaggio che mancherà tantissimo a tutti gli appassionati.