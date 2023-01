“Kate Middleton ha lasciato palazzo reale”, l’indiscrezione: ecco che fine ha fatto

By

Kate Middleton lascia il palazzo reale. Arriva l’indiscrezione che fa rimanere a bocca aperta. Ecco che fine ha fatto la principessa del Galles.

La moglie del principe William lascia il palazzo reale. Perché Kate Middleton ha abbandonato la sua residenza ufficiale? Ecco l’indiscrezione: beccata proprio qui.

Kate Middleton, la principessa dei cuori

Cresce sempre più l’indice di popolarità di Kate Middleton. La nuova principessa del Galles, ex duchessa di Cambridge, continua a farsi spazio nel cuore dei sudditi. Segue egregiamente le orme della suocera Lady Diana che proprio come lei, fu definita “la principessa del popolo”.

La Middleton da ormai più di 15 anni fa parte della casa reale. Il fidanzamento prima, con il principe William e il matrimonio poi con il futuro re d’Inghilterra, l’hanno resa tra i membri della Royal Family, quella più paparazzata e seguita dai giornalisti di tutto il mondo.

Anche lei ha fatto parlare di sé per alcuni piccoli scandali e crisi familiari, allarmi rientrati però in pochissimo tempo grazie al suo savoir faire che da sempre la contraddistingue. Non solo moglie premurosa e attenta ma anche mamma amorevole e dolce e principessa seria e inquadrata nel ruolo istituzionale, Kate Middleton non delude mai.

Ultimamente, le scene pubbliche sono state occupate da Harry e Meghan che da oltreoceano stanno facendo discutere per via del loro documentario. Da qualche ora però, l’attenzione è concentrata anche sulla nuova principessa del Galles: Kate Middleton ha lasciato il palazzo reale. Ecco dove è andata e perché ha deciso di fare così.

La principessa del Galles lascia il palazzo reale

Kate Middleton avvistata mentre lascia il palazzo reale. Per quale ragione la nuova principessa del Galles ha deciso di abbandonare la sua dimora ufficiale? Potete stare tranquilli.

Non si tratta di alcuna crisi con il marito o con la famiglia reale ma la principessa ha deciso di sorprendere tutti, insieme a William, e di regalare una esperienza unica e magica ai tre figli della coppia reale tra le più benvolute della Royal Family britannica.

Kate ha deciso di portare i tre gioielli della corona, la principessa Charlotte, il principe George e il principino Louis, in Lapponia! Ebbene sì, avete letto bene: non però in Finlandia ma a pochi chilometri dalla loro abitazione.

La Middleton ha lasciato tutti di sasso regalando un soggiorno indimenticabile ai tre figli niente di meno che a Lapland UK. Trattasi di un parco natalizio caratterizzato da tante attrazioni turistiche. Un mondo a misura di bambino in cui i piccoli possono entrare in contatto con il magico mondo di Babbo Natale, delle renne e degli Elfi magici.

La famiglia di Kate e William è stata beccata in questo parco in compagnia della tata Maria Teresa Turrion Borrallo, ormai alleata inseparabile della principessa del Galles. Questo parco fa gola a tutto il mondo.

Ogni anno, milioni di famiglie inglesi portano i loro bambini in questo posto magico che rende felici grandi e piccini. Alcune talpine hanno twittato la presenza della Royal Family a Lapland raccontando per l’appunto di aver visto George e Charlotte stretti a enormi peluche natalizi o a far visita alla fabbrica di giocattoli.

Dettagli anche su Kate Middleton che a quanto pare ha sfoggiato per l’occasione speciale, un completo nero con un maglione a collo alto e un cappotto con cintura. Mentre William, semplice nello stile, ha indossato jeans blu, una giacca calda e un berretto abbinato al suo outfit.

Anche lui, come i figli maggiori, teneva tra le sue mani un piccolo peluche acquistato molto probabilmente al parco natalizio per il piccolo Louis. Kate e William comunque hanno voluto sorprendere i loro bambini facendo vivere ai piccoli di casa reale una giornata divertente e normale.

Le festività non sono ancora concluse. Tanti altri impegni istituzionali spetteranno alla principessa del Galles in questi giorni ma Kate, da mamma premurosa qual è, trova sempre il tempo per rendere felici i suoi gioielli.