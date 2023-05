È morta Tina Turner, la leggenda del rock aveva 83 anni

Addio all’icona del rock Tina Turner. La leggendaria cantante si è spenta all’età di 83 anni, da tempo lottava contro una malattia.

E’ morta all’età di 83 anni la stella della musica americana. Al secolo Anna Mae Bullock, la cantante era da tempo malata. “Il mondo perde una leggenda della musica e un modello” si legge nel comunicato del suo portavoce. Icona della black music, 100 milioni di copie vendute e una carriera lunga più di mezzo secolo. L’addio del mondo della musica a uno degli artisti più importanti e influenti di tutti i tempi.

Morta Tina Turner, addio alla leggenda del rock

Il mondo della musica in lutto per la notizia della morte di Tina Turner. L’annuncio è stato dato dal suo portavoce a Sky News. L’artista è morta nella sua casa di Kusnacht in Svizzera. Nella nota si legge: “Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

Icona del rock, del blues, sex symbol. Tina Turner ha regalato emozioni durante tutta la sua enorme carriera durata mezzo secolo, dai ’60 al 2000, grazie alle sue performance sul palco di grande trasporto degne di James Brown, e per la sua voce gospel, che ha prestato anche al pop e al rock grazie a una versatilità di un’artista a 360 gradi. Leggenda della black music, il successo in Europa è gigantesco soprattutto negli anni ’80-’90. Dalla splendida interpretazione di Proud Mary – dei Creedence Claerwater Revival – insieme al marito Ike Turner con cui forma il duo Ike & Tina Turner, fino al singolo del 1991, che diventa uno dei singoli più famosi della storia del Rhythm Blues, del Pop.

Tina Turner, una carriera lunga mezzo secolo

Nata in Tennessee a Brownsville, nel 1939, Anna Mae Bullock, a soli 10 anni inizia a cantare nel coro della chiesa, ma è l’incontro alla fine degli anni ’50 di Ike che segna la sua carriera. Nel 1958 arriva il debutto discografico, con la canzone Boxtop.

Nei primi anni di carriera Tina, usa lo pseudonimo di Little Ann, poi nel 1960 insieme all’uscita del singolo A Fool in Love, decide di firmarsi Tina Turner. Tantissimi i riconoscimenti per la Turner, che vanta 12 Grammy Awards, e tanti premi alla carriera. Nel 2005 viene conferita per le sue performance dal Kennedy Center Honors, in compagnia dei leggendari Aretha Franklin, Ray Charles, Little Richard e Chuck Berry.

Al 17esimo posto dei migliori cantanti di sempre secondo Rolling Stones, al 63esimo dei migliori artisti in generale, sempre a detta della nota rivista.

Quello con Ike diventa non solo un matrimonio artistico, ma una lunga storia d’amore. Che però termina alla fine degli anni ’70, con l’amore ritrovato per Erwin Bach, che sposa nel 2013. Da allora Tina era residente in Svizzera, dove prendere la seconda nazionalità e si trasferisce definitivamente a Küsnacht, nella zona di Zurigo. Pochi anni dopo il matrimonio, l’ictus, con gli ultimi anni di vita funestati dalla malattia anche dopo la diagnosi di un tumore intestinale.

Una carriera irripetibile, durata 51 anni, dal 1958 al 2009. Il mondo dice addio a una delle voci più belle della musica moderna, che oltre alle 100 milioni di copie vendute ha fatto innamorare, cantare e ballare intere generazioni e ispirato artisti di tutte le epoche.