È morta la madre di Paolo Brosio, aveva 102 anni: l’annuncio in tv

Lutto per il popolare giornalista e volto televisivo Paolo Brosio: morta la madre Anna Brancacci

Alle prime luci dell’alba si è spenta oggi Anna Brancacci, madre del famoso giornalista e personaggio tv Paolo Brosio. 102 anni, la donna si trovava ricoverata da qualche tempo alla clinica San Camillo di Forte dei Marmi, in seguito a problemi di salute.

È stata Federica Panicucci, una delle prime a darne notizia questa mattina, durante la diretta del suo contenitore Mattino Cinque: “Nella notte, poche ora fa, è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo”.

A stringersi accanto al figlio anche il sacerdote presente in quel momento in studio: “Ho sentito Paolo ieri sera e mi ha chiesto di pregare. L’ho fatto con le suore di clausura e abbiamo pregato per Anna, ma soprattutto per Paolo perché Dio lo aiuti in questo momento”.

Anna Brancacci era nata a Marina di Pisa nel 1921, e per 69 anni era rimasta sposata con Domenico Ettore, padre di Paolo, fino alla morte avvenuta nel 2003. La coppia aveva vissuto per 30 anni in Piemonte, in quanto il marito era insegnante di letteratura straniera all’Università di Torino.

In seguito la signora si era poi trasferita a Vittoria Apuana vicino a Forte dei Marmi in Toscana, con il figlio, proprietario dello stabilimento balneare di lusso Twiga assieme agli amici Flavio Briatore e Daniela Santanchè.

Anna era diventata lei stessa un personaggio tv, dopo diverse apparizioni con Paolo a Quelli che il calcio, Il Maurizio Costanzo Show e diversi spot pubblicitari.

Donna di grande fede, aveva raccontato in passato di come fosse andata in pellegrinaggio più volte a Medjugorje, pregando per una conversione del figlio, cosa poi effettivamente avvenuta.

A fare le condoglianze al giornalista, anche il Comune di Forte dei Marmi su Facebook: “A Paolo, uomo di fede ma soprattutto di grande generosità nei confronti del prossimo, con cui questa Amministrazione ha avuto modo di collaborare per grandi eventi di beneficenza, vadano le nostre più sincere condoglianze”.

Paolo Brosio ringrazia per la vicinanza sui social: la sua carriera in televisione

Il giornalista ha voluto ringraziare tramite il suo staff tutte le persone che gli si sono strette accanto in queste ore difficili, pubblicando in una delle sue Storie sul profilo Instagram un’immagine assieme alla madre, corredata da un breve messaggio.

Nato ad Asti nel 1956, Paolo Brosio inizia a fare gavetta giovanissimo, lavorando a La Nazione a partire dal 1975, rimanendoci per otto anni. In seguito si laurea in Giurisprudenza con 110 e lode, cominciando subito dopo, su richiesta del rettore, a dirigere l’ufficio stampa de Il Notiziario dell’Università di Pisa.

A partire dal 1990 inizia a lavorare per Studio Aperto su Italia 1, lavorando anche per il TG5 e soprattutto per il TG4, grazie al quale ottiene una grande popolarità seguendo le inchieste di Mani Pulite, rimanendo per ben tre anni sul marciapiede di fronte al Tribunale di Milano.

Ciò gli permette di diventare un personaggio tv a tutti gli effetti, prendendo parte a numerose trasmissioni Rai e Mediaset, spesso proprio accompagnato dall’adorata madre, con cui aveva un rapporto molto forte.

In seguito ad alcuni eventi molto negativi, intorno alla fine degli anni Duemila si avvicina alla fede cattolica, compiendo numerosi pellegrinaggi proprio a Medjugorje, proprio come desiderato tanto dalla madre, diventando un fervente fedele.