Aggressione nel carcere di Cagliari, agenti picchiati con un bastone

La situazione diventa sempre più critica all’interno del penitenziario di Uta a Cagliari. A denunciarlo il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria.

Nella giornata di domenica sei agenti sono rimasti intossicati dall’incendio appiccato in una cella. Questa mattina si è registrata una nuova aggressione ai danni di alcuni agenti di polizia penitenziaria.

Aggressione nel carcere di Cagliari

Si fa sempre più critica la situazione nel carcere di Uta a Cagliari. Dopo appena 24 ore dall’incendio appiccato in una cella in cui sono rimasti intossicati sei agenti, un altro poliziotto è rimasto ferito a seguito di un’aggressione da parte di un detenuto al regime 14-bis. A denunciare la situazione difficile nel penitenziario di Uta è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. Il detenuto ha manomesso la serratura della cella e ha aggredito un agente con un bastone. Dopodiché ha aggredito i poliziotti che erano accorsi in aiuto del collega. “Continua l’ondata di violenze ai danni del personale di Polizia penitenziaria in Sardegna e ancora nulla si sta facendo per sanare questa drammatica situazione”, ha spiegato Luca Fais, segretario regionale del sindacato autonomo.