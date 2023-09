La donna – 48 anni – è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Civico di Palermo. Ha riportato ustioni sul 70% del corpo.

Il marito è rimasto colpito dal ritorno di fiamma e rischia di restare cieco. In corso le indagini dei carabinieri di Trapani.

Dramma a Pantelleria, dà fuoco alla moglie

Dramma la scorsa notte a Pantelleria, dove un uomo ha dato fuoco alla moglie, una donna di 48 anni, Anna Elisa Fontana, che è ora ricoverata all’ospedale Civico di Palermo, con ustioni sul 70% del corpo. Il marito, Onofrio Bronzolino, 52 anni, è rimasto ustionato al volto con il ritorno di fiamma e rischia di restare cieco. Sulla vicenda sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri di Trapani, che stanno ricostruendo quanto accaduto prima dell’aggressione.

Appena pochi giorni fa il Consiglio d’Europa si era detto preoccupato per l’escalation di violenza sulle donne in Italia, sottolineando le troppe archiviazioni e le poche custodie cautelari per i responsabili degli atti di violenza.

Notizia in aggiornamento.