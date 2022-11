“È incinta”, scoop dai Grimaldi: ecco chi starebbe camuffando il pancino

Ecco chi è che starebbe cercando di nascondere il proprio pancino. Stiamo parlando di uno dei membri della famiglia Grimaldi.

La famiglia Di Monaco continua a mantenersi al centro dell’attenzione mediatica. Sono continui gli scoop che li coinvolgono. L’ultimo vorrebbe uno dei membri della casa reale nascondere la propria gravidanza.

Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprire chi è che sarebbe incinta.

“È incinta”, scoop dai Grimaldi

Nelle ultime settimane stanno circolando insistenti le voci che vorrebbero un membro della famiglia Grimaldi in dolce attesa.

“E’ incinta”

La voce si è rivelata talmente tanto insistente per via della sua circolazione online, in particolare nel magazine In Touch, nelle piazze e suoi giornali, che è arrivata persino alla famiglia Grimaldi.

Anche i membri sono ben coscienti che i sudditi ritengono che uno dei volti più importanti della casa reale sia in dolce attesa. Ma, se così fosse, perché a Monaco vorrebbero che la notizia continuasse a mantenersi segreta?

Probabilmente perché il membro della famiglia coinvolto è piuttosto controverso e spesso al centro dell’attenzione dei media. Di conseguenza, vorrebbero lasciargli un po’ di respiro per permettergli di godersi questo dolce momento in santa pace.

Ma avete capito di quale protagonista potrebbe trattarsi? Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire si chi stiamo parlando.

Ecco chi starebbe camuffando la gravidanza

Le voci hanno sconvolto alcuni membri della casa reale di Monaco, tra cui Alberto Di Monaco. E perché proprio lui? Beh perché la donna che starebbe cercando di nascondere la sua gravidanza non sarebbe altri che Charlene Di Monaco.

Le voci sono davvero insistenti e sono motivati dalla letterale scomparsa di Charlene. La donna, infatti, si è mostrata pubblicamente per l’ultima volta quando si è recata in visita da Papa Francesco.

Poi, secondo le fonti, sarebbe pervenuta una richiesta incontrollata di dolci, con la scusa che i suoi figli volessero fare scorpacciate. La richiesta è davvero insolita e ha messo in allerta le fonti della casa reale di Monaco.

Com’è possibile che da quel momento Charlene sia scomparsa? Si tratterebbe soltanto di una coincidenza o effettivamente la donna vuole nascondere il suo pancino? Tra l’altro la madre aveva dichiarato che Charlene volesse avere almeno 5 figli.

Non si è neppure mostrata in vacanza con Alberto, visto che il principe è andato assieme a Gabriella e a Jacques in Corsica. Sono stati tantissimi i paparazzi che li hanno immortalati sullo yatch dove però mancava Charlene.

Sono stati avvistati anche all’interno di un parco divertimenti, conosciuto da tutti come Asterix, dove anche questa volta Charlene mancava.

Charlene è davvero scomparsa e i sudditi non sanno spiegarsi la ragione. Forse è per questo che hanno supposto che la donna sia incinta? Ma, anche se fosse, perché dovrebbe nascondersi, forse non vuole il bambino?

O il punto è che il figlio non è di Alberto e che i due ormai si siano allontanati in un modo davvero irrimediabile. Qualche tempo fa, però, Charlene aveva parlato con il giornale sudafricano News 24, al quale aveva ammesso di star trascorrendo una difficile convalescenza:

“Ho vissuto momenti difficili, che però sto riuscendo a superare grazie al sostegno della mia famiglia, in particolare di mio marito e dei miei figli”.

Quindi potrebbe essere che Charlene si sia semplicemente voluta isolare perché non sta bene e non perché sia incinta. Chissà. Non vi resta che continuare a seguirci per scoprire gli ultimi sviluppi su Charlene di Monaco e in generale sulla vita dei Grimaldi.