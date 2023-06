Due bambini annegati in piscina, duplice tragedia a Torino e Verona

Bambini annegati in piscina completamente sfuggiti al controllo dei genitori, in pochi attimi si sono consumate due vere e proprie tragedie del tutto inaspettate.

Il primo bimbo era ad una festa a None in provincia di Torino. Secondo il racconto dei presenti, si sarebbe semplicemente sporto per prendere delle paperelle a bordo piscina.

All’improvviso sarebbe caduto dentro, poi è stato recuperato e portato in ospedale dove si è spento dopo due giorni. Il secondo bambino è tedesco ed è rimasto vittima di un incidente avvenuto nel complesso residenziale Costa del Sole a Lazise in provincia di Verona.

Il piccolo Santiago, di due anni, si è sporto troppo ed è caduto in piscina davanti agli occhi dei suoi coetanei

Quelle di cui ci ritroviamo a parlare oggi, sono delle tragedie che si sono consumate per assurdo lo stesso giorno, che hanno causato la morte di Santiago Manzone di due anni e un altro bimbo di 3 anni, tedesco.

Il primo è stato ricoverato all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino a seguito della caduta dentro una piscina piena di acqua nel giardino di casa. Il bimbo si è spento nella serata di ieri. Era stato trovato dai genitori in arresto cardiaco. I sanitari giunti sul posto pochi attimi dopo l’incidente, lo hanno rianimato e portato in ospedale dove si è spento dopo due giorni.

I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente avvenuto al confine di Castagnole durante una festa organizzata con una piscina riempita di acqua e giochi a bordo piscina e su tutto il prato. Santiago dopo essersi sporto per recuperare delle paperelle che galleggiavano avrebbe perso l’equilibrio. Quell’attimo è stato fatale per lui. La mamma del bambino, incinta, gli ha prestato subito soccorso, ma per lui non c’è stato nulla da fare. I genitori di 37 e 38 anni, sono già stati ascoltati dagli inquirenti.

Il secondo bambino è caduto in piscina ma i genitori non si sono accorti subito

La seconda tragedia ha portato via alla sua famiglia, un bambino di 3 anni di Lazise che è caduto dentro la piscina privata ed è rimasto sott’acqua per tanto tempo prima che i genitori si rendessero conto di quanto avvenuto.

I primi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 hanno permesso di trasportare il piccolo in elisoccorso all’ospedale di Borgo Trento. Ma il bambino è comunque deceduto qualche ora dopo.