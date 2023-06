Chi sono e cosa fanno i figli di Silvio Berlusconi

Sono cinque i figli di Silvio Berlusconi. Tutti, o quasi, hanno un ruolo nelle aziende di famiglia

Nella vita di Silvio Berlusconi ci sono state molte donne, ma “solo” due mogli: Elvira Lucia Dall’Oglio madre di Marina e Piersilvio Berlusconi e Miriam Bartolini, meglio conosciuta come Veronica Lario, madre dei tre figli più piccoli Barbara, Eleonora e Luigi.

Con la prima si è sposa nel lontano 1965 dopo un fidanzamento lampo. I due divorziano 17 anni più tardi.

Sono i primi anni ’80 quando il Cav incontra Veronica, tanto che sono in molti a credere che il matrimonio con la prima moglie sia giunto al termine proprio a causa di questo incontro.

La loro prima figlia, Barbara, nasce nel 1984. A seguire Eleonora e Luigi.

Silvio e Veronica si sposano il 15 dicembre del 1990 per poi separarsi dopo 19 anni di matrimonio. Il loro divorzio, sopratutto sotto il profilo patrimoniale, farà discutere e alimenterà il dibattito giurisprudenziale sotto il profilo del ruolo dell’assegno divorzile nel XXI secolo.

Ma chi sono gli eredi della “dinastia” Berlusconi?

I figli maggiori di Silvio Berlusconi sono Marina Elvira e Pier Silvio.

Marina Elvira, nota semplicemente come Marina, nasce nel 1966.

Presto lascia gli studi universitari per seguire le orme de padre, dedicandosi all’azienda di famiglia. Nel 1996 diviene vicepresidente di Fininvest per poi poi diventarne Presidente nel 2005. Intanto nel 2003, a seguito della morte di Leonardo Mondadori, assume la presidenza della casa editrice milanese Mondadori.

Nel 2001 si aggiudica un posto tra le 50 donne più influenti della comunità economica internazionale stilata dalla nota rivista made in USA Fortune.

Dal 2008 Marina è sposata con Maurizio Vanadia, ex ballerino della Scala di Milano e dal 2010 vice-direttore. La cerimonia è stata celebrata nella cappella privata nel parco di Villa San Martino, ad Arcore (MB). Dalla loro unione sono nati due figli: Gabriele (2002) e Silvio (2003).

Per Silvio, nato nel 1969, è il “volto” di casa Berlusconi. Tra i cinque figli è certamente quello più noto al grande pubblico per il ruolo rivestito in Mediaset e per il legame sentimentale con la conduttrice di canale5 Silvia Toffanin.

Come la sorella maggiore lascia gli studi universitari per dedicarsi all’attività di famiglia. Nel 1992 assume la gestione di Publitalia, la società pubblicitaria del Gruppo Mediaset. Da quasi dieci anni, dal 2015, è il vicepresidente e A.D. di Mediaset.

Il secondogenito del Cav è stato legato sentimentale alla modella Emanuela Mussida. Dalla loro storia d’amore, nel 1990, è nata Lucrezia Vittoria Berlusconi che nell’aprile 2021 ha reso Pier Silvio nonno e Silvio Berlusconi bisnonno.

Dall’unione con Silvia Toffanin, ex showgirl e oggi conduttrice di punta di canale 5, sono nati invece Lorenzo Mattia, (2010) e Sofia Valentina (2015). I due sono legati da oltre 20 anni, ma non sono mai convolati a nozze nonostante il desiderio più volte manifestato dalla conduttrice.

Nel 1984 nasce Barbara Berlusconi. Ben presto acquista un ruolo all’interno dell’impero di famiglia. É il 2003 quando entra a far parte del CDA di Fininvest. Successivamente diventa AD del Milan sino alla cessione della società ai cinesi avvenuta nel 2017.

A differenza dei fratelli maggiori completa gli studi laureandosi in filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele nel 2010.

É stata spesso al centro del gossip per le sue reazioni sentimentali con personaggi noti, come l’ex calciatore del Milan Alexander Pato, destando non qualche perplessità soprattuto in Marina, da sempre lontana dagli scandali.

Sono 5 i figli di Barbara: i primi due nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza (Alessandro nato nel 2007 ed Edoardo nato 2009) e gli ultimi frutto dell’amore con il suo attuale compagno Lorenzo Guerriei (Leone nel 2016, Francesco Amos nel 2018, Ettore Quinto nel 2021).

Eleonora e Luigi sono i figli più piccoli di Silvio, e da sempre i più riservati di casa Berlusconi.

Eleonora, 37 anni, ha studiato alla St. John University di New York.

É l’unica dei 5 figli a non sedere in nessun CDA di famiglia, pur detenendo un terzo di H14 (Holding italiana quattordicesima). Questa controlla il 21,42% di Fininvest.

É stata legata per 11 anni al modello inglese Guy Binns e dal quale ha avuto 3 figli: Riccardo, Flora e Artemisia.

La loro relazione è terminata a maggio del 2022, probabilmente a seguito di un tradimento da parte del modello.

Il più piccolo di casa Berlusconi è Luigi. Si è laureato all’Università Bocconi di Milano in Economia e finanza per poi entrare nel 2007 nell’impresa di famiglia come consigliere. É titolare di B.e.I. Immobiliare, la società che si occupa della gestione del suo patrimonio personale e di quello delle due sorelle.

É amministratore unico della holding B Cinque e Presidente del CDA di H14, di cui detiene 1/3 terzo delle quote assieme a Barbara ed Eleonora. Luigi Berlusconi si è sposato il 7 ottobre 2020 con Federica Fumagalli, conosciuta ai tempi dell’università.

La coppia ha optato per una cerimonia intima con soli 25 invitati, celebrata nella cappella dell’oratorio San Sigismondo. A seguire il ricevimento nella residenza di Macherio, presso Villa Belvedere.

Dall’amore di Luigi e Federica sono nati due figli: Emanuele Silvio e Tommaso Fabio.