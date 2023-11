Dramma della disperazione a Brescia, coppia si suicida con il gas di scarico dell’auto: li hanno trovati abbracciati

La tragedia è avvenuta giovedì sera in via Bartolomeo Montagna, a pochi passi dal Villaggio Ferrari di Brescia. Il padre della donna ne aveva denunciato la scomparsa due giorni fa, quando la 39enne non si era presentata a prendere i figli piccoli che aveva avuto una precedente relazione.

Sembra che la coppia soffrisse da tempo di depressione, tanto che negli ultimi giorni avevano assunto una massiccia dose di antidepressivi.

Dramma della disperazione a Brescia: coppia si suicida con il gas di scarico

Dramma nella serata di ieri a Brescia, dove una coppia – 39 anni lei, 57 lui – si è tolto la vita respirando il gas di scarico dell’auto. Stando a quanto riferisce l’Ansa, non ci sarebbero dubbi da parte degli inquirenti che si tratti di suicidio. Pare che i due coniugi soffrissero da tempo di depressione. A lanciare l’allarme è stato il padre di lei, preoccupato dal fatto che la figlia non aveva ripreso i figli piccoli (avuti da una precedente relazione) che erano rimasti con l’ex marito.

Una volta in casa, un’abitazione in via Bartolomeo Montagna, nell’auto sono stati scoperti i corpi dei due. Gli operatori del 118 li hanno trovati abbracciati. Le vittime hanno collegato un tubo allo scarico dell’auto, e il gas in pochi minuti ha invaso l’abitacolo, provocando la morte per asfissia.