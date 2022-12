“Dormono in case separate”, divorzio a Buckingham? Lo scoop preoccupa tutti

Buckingham Palace, arriva il divorzio dell’anno? Proprio loro, ai ferri corti da un po’, dormirebbero già in case separate. Ecco lo scoop che sta facendo preoccupare tutti.

Si teme che l’amatissima coppia reale sia in procinto di annunciare il divorzio. Arriva la separazione inaspettata? Ecco lo scoop che sta facendo il giro del mondo.

Buckingham Palace, divorzio in arrivo?

Il famoso palazzo reale, Buckingham, torna ad essere nuovamente teatro di brutte notizie. Se fino ad ora abbiamo gioito per la salita al trono di Re Carlo, nonostante la sua ascesa al potere sia dipesa dalla morte della Regina Elisabetta, oggi il mondo si ritrova ad affrontare un altro gossip che riguarda la casa reale.

Una amatissima coppia è sul punto di dirsi addio? Arriva lo scoop che lascia tutti a bocca aperta. Questa volta sembra che tra i due sia veramente in dirittura di arrivo il matrimonio tanto che i coniugi avrebbero deciso di separarsi formalmente e di vivere in case diverse.

Non c’è dunque un solo giorno che passi senza che il mondo non venga a conoscenza di succulenti scoop e news riguardo la Royal Family. Chi sarà mai questa coppia che sarebbe sul punto di scoppiare? Secondo numerosi tabloid, ecco i bellissimi che potrebbero presto annunciare al mondo la fine della loro unione.

Arriva l’addio: loro dormono già in case separate

Arrivano notizie che sconcertano davvero tutti. Questa coppia reale è in crisi e stavolta sembra che non ci sia più nulla da fare per riparare il matrimonio in frantumi. Harry e Meghan in procinto di dirsi addio?

Proprio i due Duchi del Sussex, da qualche settimana, sono i protagonisti del mondo del gossip non soltanto di quello reale. La loro storia d’amore che ha interessato il mondo quando nel 2018 convolarono a nozze, oggi è la stessa che potrebbe da un momento all’altro finire.

Sembra infatti che marito e moglie stiano attraversando un periodo davvero no. Fino a qualche giorno fa, si è parlato dell’amante o presunto tale, di Meghan Markle, Chris Sanchez, sua guardia del corpo con cui Harry avrebbe beccato la moglie.

Poi, per non farsi mancare nulla, del principe inglese che sarebbe stato sgamato in compagnia di un’altra donna che oggi porterebbe in grembo il suo bambino. Insomma, se ne sono dette di ogni sulla coppia di semi reali che però non ha confermato né tantomeno smentito queste news.

Arriva proprio sul loro conto però, un’altra notizia che non promette nulla di buono. A quanto pare, i due Duchi del Sussex dormirebbero già in case diverse e questo, secondo gli esperti di gossip reali, non sarebbe un buon segno, anche se pubblicamente continuano a mostrarsi insieme.

Mossi probabilmente da ragioni economiche che li uniscono, la coppia è obbligata, almeno per un po’, secondo i Royal watchers, ad apparire dinanzi al mondo come una unita. Ma tra le mura del loro mega villone a Montecito, le cose non procederebbero per nulla bene.

Chi avrebbe chiesto il divorzio a chi? Per il momento non è dato saperlo ma si mormora che presto i due Duchi potrebbero annunciare questa separazione. Ovviamente per ora si tratta soltanto di rumors che restano da confermare ma la notizia della loro separazione sembra quasi certa.

Persino il nostro settimanale italiano, Nuovo, ha parlato di questa notizia che ha fatto il giro dell’Inghilterra e dell’America conquistando la copertina su diversi tabloid di fama internazionale.

Finisce davvero così il matrimonio di Harry e Meghan? In realtà nessuno avrebbe mai scommesso che i due sarebbero durati così a lungo. La crisi anticipata già qualche tempo fa sembra essere ormai quasi una certezza. Fino a quando però non saranno i diretti interessati a parlarne, tutto resta un rumor da confermare.