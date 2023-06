Il conflitto tra Russia e Ucraina procede senza sosta e durante la notte è stato attuato un attacco missilistico sulla città di Odessa, che ha causato la morte di tre persone e ne ha ferite almeno 13. Oltre a ciò sono state colpite gravemente le infrastrutture civili nella città portuale. In questo momento sono in atto soccorsi e per capire se è ancora viva la possibilità di trovare qualcuno vivo.

Una notizia che merita di essere trattata con precedenza, è la visita in ucraina del capo dell’osservatorio nucleare delle Nazioni Unite Rafael Grossi che ha incontrato il presidente ucraino Zelensky per discutere delle minacce contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia, prima di una visita programmata all’impianto. Dopo l’incontro, Grossi ha riferito ai giornalisti che avrebbe visitato lo stabilimento mercoledì per “valutare il tipo di pericolo che esiste”.

L’avanzata ucraina prosegue, anche se non priva di difficoltà, e la riconquista di diversi villaggi occupati in precedenza una Mosca da parte delle truppe di Kiev, sembra che la tanto decantata controffensiva, che di recente è stata anche accennata apertamente anche se non nello specifico da Zelensky, sembra più difficoltosa del previsto. Nella giornata di ieri Putin ha dichiarato che sono necessarie più munizioni e droni mentre l’occidente si schiera al fianco dell’esercito ucraino e continua a rifornire le truppe di ciò che è necessario per poter attuare una difesa del territorio completa.

Le ultime notizie dal conflitto tra Russia e Ucraina

Zelensky, nel suo discorso notturno, ha elogiato il coraggio il coraggio dei militari ucraini dimostrato nella controffensiva attuata contro le truppe russe ed ha voluto ringraziare in maniera particolare le unità presenti intorno alla città di Bakhmut, che proseguono e portano avanti combattimenti feroci da numerose settimane senza sosta, ma senza mai avere il minimo dubbio su un ipotetico ritiro ma, anzi, è sempre stata mostrata l’intenzione di proseguire nella riconquista del proprio territorio perduto.

Il leader di Kiev ha precisato nella sua dichiarazione che “c’è movimento in avanti in varie aree”.

Nel frattempo, il presidente russo Putin ha riferito che la realtà mostra perdite all’interno dell’esercito ucraino durante le ultime ore gli attacchi mirati all’avanzata per far indietreggiare i russi sono “catastrofiche” e ha sottolineato che la controffensiva di Zelensky non ha ottenuto il successo sperato in nessuna area colpita.

Nonostante queste parole il capo di Stato russo ha però definito l’operazione militare attuata dall’ucraina com “massiccia” e ha sottolineato che sono state utilizzate riserve strategiche per attuare il piano. Ha riferito che dalle informazioni emerse le truppe russe hanno perso 54 carri armati e tra queste soltanto alcuni potranno essere oggetto di restauro e sistemazione.

Recenti notizie riguardanti la Bielorussia e la Russia hanno suscitato preoccupazioni e tensioni nella comunità internazionale. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha fatto una dichiarazione che ha sollevato critiche aspre dato che ha affermato che il suo paese non esiterà a utilizzare armi nucleari russe nel caso in cui sia minacciato di repressione. Questa dichiarazione ha aumentato le preoccupazioni per la stabilità della regione.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno votato all’unanimità una risoluzione che chiede alla Russia di rilasciare immediatamente il giornalista statunitense trattenuto in carcere da settimane Evan Gershkovich. Questo è solo l’ultimo sviluppo nelle crescenti tensioni tra gli Usa e la Russia e ora un altro americano, un uomo di 51 anni, è stato arrestato per droga, così come è successo alla cestista statunitense che ha necessitato di uno scambio di prigionieri per essere rilasciata da Mosca.

Proprio per questo emergono ipotesi e analisi che suppongono si possa trattare di una tecnica utilizzata dal Cremlino per avere la possibilità di chiedere il rilascio di determinati detenuti sensibili a russi presso gli Stati Uniti.

Anche la questione del grano del Mar Nero è diventata una fonte di tensione, data la sua importanza sempre crescente e la crisi globale in atto. Mosca ha segnalato che potrebbe ritirarsi dall’accord sul grano e questo causa del fatto che Putin è convinto di essere stato ingannato dalle Nazioni occidentali, che hanno mentito sul fatto di portare il prodotto russo all’interno dei mercati internazionali.

Emerge che l’Ucraina ha subito un attacco missilistico russo notturno che ha causato morti e feriti. La comunità internazionale ha espresso la sua indignazione e ha chiesto alla Russia di porre fine alle ostilità.

Gli Usa assieme ad altri paesi hanno deciso di portare sostegno d’aiuto mettendo in campo un nuovo pacchetto di aiuti militari per le truppe ucraine del valore di 325 milioni di dollari. La Gran Bretagna a invece deciso di stanziare 115 milioni di dollari per l’Ucraina nell’ambito della difesa aerea. Anche la Lettonia ha deciso di condividere 460.000 di dollari per poter aiutare a ripristinare equilibrio dopo il sabotaggio della diga di Kakhova in Ucraina.

Nonostante ciò, ci sono ancora alcune buone notizie. Le forze ucraine sono riuscite a liberare il villaggio di Neskuchne, oltre che ai precedenti già segnalati. Mosca non ha però confermato in maniera ufficiale le perdite nonostante non abbia nascosto l’avanzata di Kiev.

Biden, invece, ha incontrato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg prima di un importante incontro dell’alleanza il mese prossimo in Lituania, dove dovrebbero essere affrontate le questioni sull’adesione dell’Ucraina.

Speriamo che queste iniziative possano portare a una maggiore stabilità soprattutto per la popolazione che dopo mesi e mesi di conflitto si trova in estrema difficoltà.

Il ritardo nella visita di Grossi a Zaporizhzhia e l’attacco su Odessa

Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Grossi si prepara a visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia per verificare i rischi che la guerra in Ucraina sta comportando sull’operazione dell’impianto. Questa visita segue la recente distruzione della diga di Kakhovka, che ha creato preoccupazioni sul raffreddamento dell’impianto nucleare.

Prima della sua visita in loco, Grossi ha incontrato il presidente ucraino Zelensky per discutere della questione. La visita di Grossi rappresenta un passo importante nella valutazione degli impatti della guerra in Ucraina sulla sicurezza nucleare. Speriamo che la sua visita porti a una maggiore comprensione dei rischi e a una soluzione pacifica alla crisi in corso.

La sicurezza nucleare è una questione di importanza cruciale per la comunità internazionale e richiede la massima attenzione e cura. Speriamo che questa visita porti a una maggiore consapevolezza dei rischi e a un impegno rinnovato per garantire la sicurezza nucleare in Ucraina e in tutto il mondo.

Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Grossi deve necessariamente visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia per verificare gli esiti del conflitto sempre in mutamento.

Le paure per il raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono state già appianate da comunicati ufficiali che hanno rivelato le possibilità di utilizzare fonti di acqua alternativa per diversi mesi.

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a crescere, con un attacco russo di prima mattina che ha ucciso tre persone e ferito altre tre a Kramatorsk e Kostyantynivka a Donetsk. L’attacco ha causato la distruzione di diverse case e il danneggiamento di altre 20. Il governatore regionale Pavlo Kyrylenko ha dichiarato che l’attacco è avvenuto alle 5:00 ora locale. Dmitry Medvedev, alleato di lunga data di Putin, ha invece dichiarato che la Russia deve inserire una zona smilitarizzata fino all’estremo ovest dell’Ucraina, Lviv.

Nel frattempo, il capo del nucleare delle Nazioni Unite Grossi ha ritardato un viaggio programmato alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia fino a quando non sarà più sicuro viaggiare, secondo un alto funzionario del governo ucraino. La visita di Grossi alla centrale nucleare era stata programmata per mercoledì, ma è stata rinviata a causa della situazione instabile nella regione. Non è ancora chiaro quando Grossi potrà effettuare la sua visita.

La comunità internazionale si preoccupa sempre di più per la situazione in Ucraina, e gli ultimi sviluppi non fanno che aumentare le tensioni. Le autorità si augurano che le parti coinvolte possano trovare una soluzione pacifica alla crisi in corso e lavorare insieme per garantire la sicurezza nucleare nella regione.

Andriy Yermak, capo dell’ufficio della presidenza ucraina, ha preso come esempio l’attacco missilistico a Odessa per ribadire l’importanza di un inasprimento delle sanzioni economiche alla Russia. In un post su Telegram, ha sottolineato l’impatto devastante dell’attacco sui civili e ha evidenziato il fatto che i missili da crociera Kalibr utilizzati nella missione sono costituiti da almeno 40 componenti estranei, tra cui la microelettronica, che la Russia non sarebbe in grado di produrre autonomamente.

Secondo Yermak, le sanzioni devono essere rafforzate contro coloro che aiutano la Russia a ottenere componenti per armi. Le tensioni tra la Russia e l’Ucraina continuano a crescere, e le richieste di un inasprimento delle sanzioni economiche sono sempre più forti.

Un ex funziona della campagna per il leader dell’opposizione russa incarcerato Alexei Navalny è stato condannato a sette anni e sei mesi di carcere per “aver creato un’organizzazione estremista“. La sentenza ha scatenato la reazione indignata dei sostenitori di Navalny, che hanno espresso la loro solidarietà con Liliya Chanysheva.

