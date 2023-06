Reddito di Cittadinanza, cambia tutto: ecco cosa accadrà dal primo luglio

Come auspicato dal governo il Reddito di Cittadinanza è una misura oramai al tramonto: ecco cosa cambia dal primo luglio 2023.

Stop al Reddito di Cittadinanza per i c.d. occupabili: a partire dal mese di settembre sarà attiva una nuova misura di sostegno economico, il cui ammontare erogato sarà inferiore a quello accreditato sulla card RdC. Come sottolineato dal ministro dell’Agricoltura saranno distribuite oltre 1,3 milioni di carte acquisti ricaricate con un importo pari a 382 euro. Questo nuovo bonus spesa alimentare è destinato ad una platea che rispetta determinati requisiti economici. L’emanazione del Decreto Lavoro ha confermato l’addio del Reddito di Cittadinanza per i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 59 anni e occupabili. Come previsto dal governo, il RdC sarà erogato per un massimo di sette mesi nel corso dell’anno 2023. Ciò implica che a luglio ci sarà l’ultima ricarica, mentre non sarà abolito per coloro che sono inattivabili al lavoro.

Reddito di Cittadinanza addio: in quanto perderanno la misura?

A luglio sarà ricaricata per l’ultima volta la carta prepagata per i c.d. occupabili. È quanto previsto dal governo e confermato con il decreto di maggio. Secondo le stime svolte dall’Ufficio parlamentare di bilancio, coloro che saranno esclusi e perderanno il Reddito di Cittadinanza saranno circa il 23% degli attuali percettori. A partire dal mese di luglio, si stima che saranno oltre 500.000 i cittadini che saluteranno per sempre la misura voluta dal M5S.

Tuttavia, il Reddito di Cittadinanza continuerà ad essere erogato a tutti coloro che non sono attivabili al lavoro, oltre che ai nuclei familiari che hanno disabili, minori e over sessantenni. In questi casi il limite delle sette mensilità non troverà alcuna applicazione. Il RdC continuerà ad essere accreditato sulla card fino alla fine dell’anno 2023 e, a partire dall’inizio del prossimo anno, sarà sostituito dall’Assegno di Inclusione. Si tratterà di una misura molto simile al Reddito di Cittadinanza, anche se la platea di beneficiari sarà ristretta. Inoltre, come previsto dalla maggioranza, a partire dal mese di settembre saranno introdotte le nuove misure di sostegno per

“il supporto per la formazione e il lavoro”.

In arrivo un nuovo bonus a partire dal mese di luglio

Con il tramonto del Reddito di Cittadinanza molti cittadini potrebbero rimanere a mani vuote, se non riescono a trovare un’occupazione. A partire dal mese di luglio, come annunciato da Lollobrigida, sarà erogato un nuovo bonus a sostegno delle famiglie italiane particolarmente disagiate. La platea dei potenziali beneficiari del Bonus spesa alimentare è costituita da tutti i cittadini residenti sul territorio italiano, che hanno un ISEE di importo inferiore ai 15mila euro. La misura prevede la distribuzione di 1,3 milioni di carte prepagate ricaricate con un importo pari a 382,50 euro.

Il bonus dovrà essere utilizzato per acquistare i beni di prima necessità e spetterà a coloro che perderanno il Reddito di Cittadinanza, ma anche a tutti coloro che hanno un reddito basso. Con la carta spesa acquisti sarà possibile fare la spesa presso i supermercati, le farmacie, le parafarmacie e tutti gli esercizi commerciali convenzionati.