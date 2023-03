Donna aggredita con un coltello dall’ex mentre ha in braccio il figlio

Ha aggredito la ex compagna sotto gli occhi del loro bambino, per un motivo che ha dell’assurdo. Lei non voleva dargli il figlio e lui, per ripicca, l’ha aggredita e, anche, ferita con un coltello.

Lui voleva portalo a passaggio ma lei ha detto di no. È accaduto a Sassari e il 24enne colpevole è stato arrestato dalla Polizia. Vediamo cosa è successo.

Donna aggredita dall’ex compagno

È accaduto lunedì sera ed è stato proprio la Polizia di Sassari ad arrestarlo. Lui, un 24enne è accusato di aver aggredito la sua ex compagna sotto gli occhi del loro bambino. La donna è stata minacciata sì, ma anche picchiata e ferita con un coltello, il tutto sotto gli occhi sbarrati del loro bambino.

La colpa di lei? Aver negato all’ex una passeggiata con il piccolo. All’udire la lite, una segnalazione è arrivata alla polizia che è immediatamente intervenuta nell’appartamento di Sassari, evitando che la situazione potesse degenerare e trasformarsi in tragedia.

All’arrivo della Polizia, la donna ha raccontato di aver discusso con l’ex compagno che voleva portare a passeggio il piccolo. Lei glielo ha negato in quanto era l’ora del pasto per il piccolo. Davanti al rifiuto, il 24enne l’ha minacciata di morte, l’ha insultata e l’ha, anche, più volte colpita. Il tutto mentre la donna teneva in braccio il piccolo cercando al tempo stesso di difendersi.

Vedendo la sua reazione, l’uomo ha, poi, afferrato un coltello presente nella cucina dell’appartamento dove stava avvenendo la lite, ed ha colpito la donna ferendola. La Polizia ha, così, arrestato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ora è rinchiuso nel carcere di Bancali in attesa di esser giudicato.

L’uomo la ferisce con un coltello, mentre lei ha il piccolo in braccio

L’aggressione, con il relativo taglio alla mano che l’uomo le ha provocato con un coltello seghettato trovato in cucina, è avvenuta davanti ed in presenza del bambino stesso che, come dicevamo, la donna aveva in braccio al momento dell’aggressione stessa perché stava per dargli da mangiare. L’uomo, non curante di questo e, soprattutto, delle esigenze di suo figlio, si era presentato nell’appartamento di Sassari per prelevarlo e portalo via per una passeggiata.

Al rifiuto della donna, che gli ha esposto le esigenze del figlio e l’ora del suo pasto, il 24enne l’ha aggredita, malmenandola e poi, come dicevamo, ferendola alla mano con un coltello. L’immediato intervento della Polizia, allertata da una segnalazione circa la furiosa lite che stava avvenendo in quella casa, ha impedito che potesse, il tutto, degenerarsi in tragedia.

Fortunatamente, per il piccolo, nessuna ferita ma solo tanto spavento in quanto, quando il padre ha aggredito la mamma, lui era in braccio a lei ed ha assistito a tutta la vicenda. L’uomo è stato prontamente arrestato, condotto in carcere ed, ora, è in attesa di esser giudicato. Su di lui pende l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.