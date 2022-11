Djokovic è perfetto contro Cressy, il serbo vola agli ottavi

Non delude le attese Novak Djokovic che vola agli ottavi di finale di Parigi-bercy disinnescando il temibile serve e volley di Cressy.

Finisce 7-6,6-4 per l’ex numero 1 del mondo che agli ottavi incontrerà il vincente della sfida tra Khachanov e Huesler.



Buona, buonissima la prima a Parigi Bercy per Novak Djokovic, il serbo dimostra un’eccellente condizione fisica superando senza grossi problemi Cressy in due set.

L’ex numero uno al mondo è soltanto alla quarta presenza stagionale in un master 1000, 2022 particolare quello di Nole, fortemente condizionato dalla scelta di non vaccinarsi contro il Covid-19.

Oltre allo US Open ed all’Australian Open infatti al serbo non è stato consentito di giocare ad Indian Wells, Montreal e Cincinnati in una stagione che lo ha visto comunque vincere il suo settimo titolo a Wimbledon.

Vedremo se nel 2023 l’ATP farà sconti facendolo partecipare al major australiano dal momento che la decisione di Djokovic rimarrà la medesima, come da lui stesso affermato infatti “vaccinarsi non è mai stata un’opzione”.

Novak Djokovic deserves a hero welcome now that we know how much they lied to us.

He sacrificed everything he spent his life building to stand up for what’s right.

Welcome here anytime, champ.

https://t.co/POZNdlXweI

— Avi Yemini (@OzraeliAvi) October 27, 2022