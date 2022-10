Sinner eliminato al primo turno, Husler vince in due set

Brutta sconfitta per Jannik Sinner che abbandona il torneo di Parigi Bercy dopo poco più di un’ora con una pesante sconfitta. Il 21enne azzurro dimostra ancora una volta di essere lontano dalla condizione fisica ottimale cedendo abbastanza facilmente ad un buon Husler che passa per 6/2, 6/3.



Dopo il brutto KO contro Medvedev l’altoatesino subisce un’altra brutta sconfitta salutando al primo turno il torneo di Parigi Bercy.

Partita a senso unico con Sinner che evidenzia una condizione fisica ancora non all’altezza dei suoi avversari.

Marc-Andrea Husler domina il match e vola al secondo turno con il punteggio di 6/2,6/3.

Sinner non prenderà parte alle ATP Finals, per l’altoatesino ora sarà necessario recuperare le energie per tornare di nuovo competitivo ai massimi livelli nel 2023.

Senza Berrettini e con la sconfitta di Sinner l’unico italiano ancora in corsa per Parigi Bercy rimane Lorenzo Musetti che ha vinto il suo match d’esordio contro il croato Marin Cilic.

Sinner delude ed esce al primo turno, avanti Husler

Niente da fare per Jannik Sinner che dopo la sconfitta conto Medvedev a Basilea perde anche contro Husler ed abbandona al primo turno il torneo di Parigi-Bercy.

Giornata negativa per l’azzurro che non riesce mai a strappare il turno di battuta al proprio avversario nonostante le tre palle break avute durante la partita.

Due brutte sconfitte consecutive per l‘azzurro che dovrà recuperare ora la migliore condizione fisica in vista dell’impegno con la nazionale nella coppa Davis in programma tra un mese.

Husler è bravo ad approfittare dei tanti non forzati del tennista italiano che non riesce quasi mai a giocare profondo facilitando gli attacchi dell’avversario.

Ad Husler è bastato giocare un match attento e solido con Sinner che non è mai riuscito a metterlo veramente in difficoltà.

Chiari ed evidenti i segni di nervosismo dell’azzurro che capisce di non poter esprimersi ai suoi massimi livelli a causa di una condizione fisica lontana dalla migliore.

Il 2022 dell’altoatesino rimane comunque di grande livello, Jannik ha ampiamente dimostrato di poter lottare alla pari contro i più grandi del circuito e durante la prossima stagione l’obiettivo dovrà essere quello di arrivare in fondo anche nei major.

Tanta sfortuna per il tennis italiano, Berrettini è out e il giovane azzurro è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla caviglia.