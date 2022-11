Super Fognini a Parigi, Fils superato in tre set

Eccola la vendetta di Fabio Fognini che sceglie il prestigioso torneo di Parigi Bercy per vendicarsi su Arthur Fils che soltanto due giorni fa lo aveva sconfitto.

Il tennista italiano accede cosi al secondo turno e si prepara ad affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov.



Due giorni fa il francese Fils aveva sconfitto Fabio Fognini in tre set, oggi il ligure lo ha ripagato con la stessa moneta sfoderando una prestazione convincente ed assolutamente di buon auspicio in vista del secondo turno contro Dimitrov.

Fils, classe 2004 molto interessante, ha partecipato a Parigi Bercy entrando come Lucky loser dopo il forfait di Berrettini ed oggi ha perso al suo esordio contro il nostro azzurro.

Finisce 7-6, 6-7,6-2 per il tennista ligure che accede cosi al secondo turno guadagnandosi la possibilità di giocare un super match contro Grigor Dimitrov, in netta ripresa dopo le difficoltà di inizio anno.

Fognini dovrà dedicarsi ora principalmente al doppio dove, con l’amico Simone Bolelli, è ancora in corsa per un posto alle ATP Finals.

I due dovranno di fatto raggiungere almeno la finale per staccare il pass per il prestigioso torneo torinese.

Fognini supera Fils e vola al secondo turno

La partita di oggi ci ha dimostrato ancora una volta tutto il bello ed il brutto di Fabio Fognini, il ligure infatti alterna giocate da urlo a clamorosi errori non forzati, altalenanza che di fatto ha contraddistinto tutta la sua carriera.

Non sono mancate, come al solito, anche le classiche provocazioni con il pubblico di Parigi, Fognini infatti si è palesemente innervosito dopo aver perso il tie-break del terzo set.

Fognini ora dovrà concentrarsi sul doppio serale dove insieme a Bolelli proverà ad iniziare nel migliore dei modi con l’obiettivo di arrivare in finale per raggiungere le ATP Finals.

Buona riposta comunque da parte del ligure che insieme a Lorenzo Musetti rimane l’unico interprete italiano al master 1000 di Parigi.

Ora l‘azzurro sfiderà Dimitrov in una partita che si preannuncia spettacolare con due tennisti dotati di grande qualità ma che spesso in carriera hanno deluso le attese.

Per Fognini l’occasione di andare fino in fondo in un torneo importante, traguardo che manca ormai da troppi anni.

La rivincita su Fils è l’ennesima dimostrazione di come il tennista italiano sia dotato di grande personalità e talento, doti però che spesso non ha valorizzato durante la propria carriera.