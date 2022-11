50 mila euro spesi per Noemi Bocchi: quale sarebbe il nuovo regalo del Pupone

Noemi Bocchi avrebbe ricevuto da Francesco Totti un regalo che vale ben 50.000€. Ecco di quale si tratta.

Nel corso di questi mesi, il nome di Noemi Bocchi, è diventato da perfetta sconosciuta ad una dei personaggi più ambiti da parte dei giornalisti e delle trasmissioni televisive che sperano in una sua intervista.

La donna, però, per adesso non ha accettato nessuna proposta ed è rimasta sempre al suo posto senza intervenire sulla questione che riguarda la separazione di Francesco Totti e di Ilary Blasi.

Noemi Bocchi: il costosissimo regalo avuto da Francesco Totti

La Bocchi, nelle scorse settimane ha anche avuto modo di sbottare contro i giornalisti in quanto si è dichiarata offesa da questi per non aver rispettato la sua privacy in un momento delicato.

Infatti, la donna è stata chiamata in tribunale a presenziare per un processo nei confronti del suo ex marito Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli Calcio, come persona informata sui fatti.

Alla sua uscita, la Bocchi è stata fermata dai giornalisti che le hanno chiesto delle informazioni sia sulla questione della causa di Caucci che sulla sua storia con Francesco Totti.

Ma la designer floreale non ha rilasciato nessun commento se non un rimprovero ai giornalisti per sentirsi tormentata dalle loro continue domande e dalle ripetute paparazzate negli ultimi mesi.

Francesco Totti, dopo la storia con Ilary Blasi, si è legato sentimentalmente a lei e come lui stesso ha dichiarato il loro amore è sbocciato a gennaio 2022 dopo che si sono conosciuti qualche mese prima.

Infatti, Noemi e Francesco si sono incontrati ad un torneo di padel, sport che appassiona entrambe, organizzato dal suo amico Alex Nuccetelli e in seguito si sono rivisti ad un party di quest’ultimo.

Col tempo, dopo che le cose nel suo matrimonio non andavano nel verso giusto, come ammesso sul Corriere della Sera, Totti ha deciso di approfondire la conoscenza con la Bocchi.

I due, sono rimasti per tutta l’estate nascosti anche se i paparazzi sono riusciti a fotografarli assieme e soltanto nell’ultimo mese sono usciti allo scoperto, facendosi vedere l’uno di fianco all’altro.

Noemi sembra aver fatto ritrovare a Totti il sorriso e avergli ridato quella felicità che aveva perso dopo l’abbandono del calcio giocato e alle complicazioni nate con Ilary Blasi oltre che alla morte di suo padre Enzo, avvenuta nel 2020 per via del Covid-19.

Il dono da 50.000 euro

Francesco Totti, adesso sembra essere felice e recentemente si è recato a Dubai per incontrare alcuni membri della famiglia reale degli Emirati Arabi per promuovere il calcio italiano.

Prima di partire, però, l’ex calciatore sembra aver fatto un regalo costosissimo alla sua nuova compagna, donandole una Volkswagen molto costosa, infatti il suo valore si aggira sui 50.000€.

La Bocchi è stata avvistata in questi giorni in giro per Roma guidando questo tipo di vettura del modello ID.5 dove è stampata la firma del calciatore sullo sportello del guidatore, dato che Totti ne è testimonial.

Infatti, lo storico capitano dell’AS Roma ha preso parte ad uno sport pubblicitario per il noto marchio di automobili e ha firmato il modello in questione e sembra aver donato una di queste vetture alla sua nuova fiamma.

Noemi e Francesco, si dimostrano giorno dopo giorno sempre più innamorati e secondo alcune indiscrezioni, non ancora confermate, Totti si sarebbe trasferito a Roma Nord nei prezzi di Piazza dei Giuochi Delfici dove si trova la casa della Bocchi.

Non ci resta che attendere l’evoluzione della storia per capire se Totti farà altri costosi regali alla sua nuova compagna per dimostrarle tutto il suo amore nei suoi confronti.