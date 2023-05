“Divorzia”, l’indiscrezione shock da Buckingham: lui avrebbe una figlia segreta

By

Buckingham Palace, spunta la figlia segreta di lui: pronti al divorzio. L’Inghilterra è sotto shock. Ecco il matrimonio di chi starebbe per andare a rotoli.

Lui avrebbe una figlia segreta. Arriva la notizia dal Regno Unito che sconvolge tutti. Dopo mesi di gossip e pettegolezzi finalmente si fa luce su questa questione alquanto controversa: lei divorzia dal marito.

Caos nella casa reale inglese

Da pochissime settimane Re Carlo III è ufficialmente il nuovo sovrano del Regno Unito mentre Camilla, sua consorte, Regina del popolo britannico. Si ritrovano a gestire un impero importante, i due coniugi, che solo lo scorso 6 maggio hanno presieduto all’attesissima cerimonia di incoronazione che li ha visti protagonisti.

Da quando è salito sul trono inglese, Charles III, questo il suo appellativo ufficiale, si è ritrovato ad affrontare molteplici problemi fuori e dentro la casa reale.

Il nuovo sovrano ha dovuto fare i conti non solo con un popolo che ardentemente ha amato sua madre, la Regina Elisabetta, e che sembra non voler adeguarsi all’inizio di una nuova era ma anche con alcuni membri importanti della Royal Family.

Proprio dal Regno Unito arriva la notizia che nessuno si aspettava. Si vociferava da tempo di un matrimonio in crisi. L’indiscrezione del divorzio sembra però ormai cosa certa. Buckingham sotto assedio mediatico: la figlia segreta di lui rovina un matrimonio. Ecco chi avrebbe chiesto il divorzio.

Buckingham Palace: la figlia segreta di lui esce allo scoperto

Da quando la Regina Elisabetta ha abbandonato la vita terrena, purtroppo per i più importanti rappresentanti della Corona britannica si sono succeduti soltanto problemi ed imprevisti.

Lo sa bene il nuovo reggente Carlo III, che oggi si ritrova ad affrontare le voci di un gossip che, giorno dopo giorno, diventa sempre più insistente. Sembra proprio, e lo testimoniano anche alcuni media britannici, che una coppia sia ormai sull’orlo del divorzio: lei sarebbe stata ripudiata dal marito.

Di chi stiamo parlando? La protagonista femminile in questione è Rose Hanbury, la ex amica di Kate Middleton e presunta amante segreta del Principe William. Secondo alcune indiscrezioni, proprio il marito della bella marchesa di Cholmondeley, Sir David, avrebbe chiesto a Rose di firmare le carte del divorzio.

Per quale ragione? Il marchese avrebbe scoperto che la sua ultimogenita sarebbe la figlia segreta del Principe William. La bimba che oggi è protagonista del Royal gossip britannico e non solo, è la piccola Iris Marina Aline nata nel 2015, anno in cui si mormorava di una forte crisi coniugale tra Kate e William.

Per il momento, i protagonisti di questa indiscrezione scioccante che ha lasciato davvero tutti senza parole, mantengono il riserbo più totale. Nessuna comunicazione da Palazzo Reale, nessuna dichiarazione da parte di altri membri della Royal family: tutto tace ma il caos, secondo gli esperti di royal gossip, scoppierà a breve.

Intrighi di corte e carte di divorzio: situazione ingestibile nella Royal Family

Non è sicuramente semplice la situazione, al momento, per William, Kate e per gli altri componenti della casa reale. Anche se a Buckingham Palace tutto tace, il malumore, secondo alcune indiscrezioni, regna ormai sovrano.

Kate già sarebbe a conoscenza da tempo di questo tradimento perpetrato ai suoi danni da William. Le voci di una presunta relazione tra il nuovo principe del Galles e la bella marchesa, risalgono in realtà al 2019.

È in questo periodo che il primogenito di Carlo e Diana avrebbe iniziato a frequentare in gran segreto Rose Hanbury, proprio mentre la ormai ex Duchessa di Cambridge era in attesa del piccolo principino Louis.

Nonostante Kate fosse a conoscenza di questa spiacevole situazione, avrebbe taciuto e perdonato il marito per evitare di infangare la sua reputazione e quella della casa reale. Non avrebbe perdonato però l’amante segreta di William che per suo volere sarebbe stata allontanata da corte.

È stato Carlo III, il nuovo sovrano d’Inghilterra, a rimescolare le carte in tavola. Il figlio della compianta Regina Elisabetta ha proclamato solo di recente il marito di Rose Hanbury, Sir David, Lord-in-Waiting.

Questa nomina ha fatto sì che la coppia, un tempo vicini anche di casa di William e Kate, fosse sempre più spesso a Palazzo Reale. La situazione insomma è piuttosto delicata.

Questa indiscrezione shock da Buckingham Palace nessuno se l’aspettava. Ormai non si parla d’altro che della nuova, ma per il momento presunta paternità del Principe William che, se dovesse essere confermata, avrebbe dei risvolti importanti anche a livello istituzionale.

Se davvero la terzogenita di Rose Hanbury dovesse essere figlia di William cambierebbe la linea di successione dinastica. Che cosa succederebbe in questo caso? Quale sarebbe il posto della piccola Iris Marina Aline a corte? Attendiamo tutti ulteriori sviluppi sulla vicenda.